Asegura Fiscalía de la Ciudad de México inmueble en Coyoacán tras denuncia en redes sociales

Ciudad de México.- La tarde de este sábado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró un predio en la alcaldía Coyoacán, luego de que una persona denunciara que fue despojada del mismo, a través de redes sociales.

La acción fue luego de que el usuario de Twitter @SoyPaperCut denunció que este viernes salieron él y su familia de su domicilio, y lo que ocurrió mientras el lugar estaba solo.

"Mi casa se quedó totalmente sola pues mi familia y yo tuvimos que hacer diversas actividades. Yo fui quien regresó primero a mi casa alrededor de las 4:30 de la tarde, llevándome por sorpresa que la chapa de la entrada había sido cambiada", señaló en un hilo de Twitter, mediante el cual solicitó apoyo para que las autoridades capitalinas conocieran el caso y le apoyaran.

El usuario señaló que luego de darse cuenta que no podían acceder al domicilio se comunicaron con la policía pero los uniformados no pudieron hacer nada, ya que las personas al interior mostraron documentos que los avalan con los dueños.

"Intentamos hablar con los señores que hasta el día de hoy, 13 de marzo permanecen ahí dentro, para explicarles que sólo queremos nuestras cosas y nuestra intención nunca fue invadir un predio a la fuerza o quedarnos con su domicilio".

@SoyPaperCut indicó que a finales de 2020, él y su familia llegaron a rentar el domicilio pero no sabían que eran víctimas de un engaño por parte de quien dijo llamarse Jordi Hilario González, quien les arrendó el lugar.

El usuario señaló que no quiere regresar al lugar, sólo pide ayuda para recuperar sus pertenencias y cuatro perros "que no he escuchado hacer ruido"; señaló que en sus intentos por hablar con los dueños del lugar, su hermano fue golpeado, "le dejaron una costilla rota y varias lesiones en el cuerpo".

Tras volverse tendencia en Twitter, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy se contactó con el agraviado para atenderlo, tras lo cual se aseguró la propiedad.