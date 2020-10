Asegura Segob que no habrá toque de queda en México por Covid-19

CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que en México no habrá toque de queda para controlar los contagios de Covid-19, como se esta realizando en algunos países Europa.

Al participar de manera virtual en la Reunión Anual de Industriales, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria dijo que el Gobierno federal está aprendiendo de las experiencias de otros países, pero que el confinamiento obligatorio está descartado, señaló.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Gobierno de México, apuesta por el convencimiento de la población para aque se observe las medidas que se han adoptado para disminuir el riesgo de contagio.

"Es muy importante insistirle a la población que no baje la guardia en materia de salud. Debemos fortalecer la cultura del autocuidado, la sana distancia y seguimiento a las medidas sanitarias a fin de reducir, en lo posible, el número de contagios y fortalecer la estrategia que nos permita reactivar la economía de manera segura y ordenada en la nueva normalidad"

Señaló el Gobierno de México.

Olga Sánchez Cordero dijo que distintas Secretarías del Gobierno, vienen trabajando para reactivar la economía y que existe coordinación con los Gobierno estatales para lograr este propósito.

Explicó que se han reunido de forma permanente con los secretarios de trabajo, turismo y economía para plantear una respuesta integral, por su puesto, otorgando certidumbre jurídica que permite a los inversionistas extranjeros y nacionales sentirse seguros.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que a pesar del repunto de contagios de Covid-19 en México no se aplicará toque de queda ni se impondrán sanciones.

Olga Sánchez comparó que de lo que se ha aprendido de las experiencias de Europa y de otros lugares del mundo, por lo que México no va a tener toque de queda y no se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con las medidas obligadas para la protección de la salud.

Aclaró que seguirán empeñados en el esfuerzo de educar a la gente sobre la necesidad de seguir cuidando su salud, la de sus familias y la de sus amistades, las medidas que estamos adoptando, ante esta situación sanitaria, son adoptadas en coordinación con los esfuerzos entre la federación y las 32 entidades federativas.

Detalló que tienen realidades distintas, cada una de las entidades federativas, pero que se tiene que dar una respuesta integral de acuerdo con al realidad de cada una de las entidades.

La Secretaría de Gobernación mencionó que el próximo jueves se reunirán con todos los gobernadores para analizar el estado actual del semáforo epidemiológico y se tomarán decisiones sobre los siguientes días, para mantener todo lo que dure la pandemia y también después de la pandemia.

Cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero / Foto: Captura

"No han habido, ni habrán medidas coercitivas ni penalizaciones del @GobiernoMX para evitar rebrotes. Mañana lo trataré con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX, @Claudiashein. Así lo informé hoy al participar en el panel anual de la

@CONCAMIN #RAI2020."

Compartió la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.