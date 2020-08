Así fue la marcha feminista del 16 de agosto en CDMX FOTOS y VIDEOS

Ciudad de México.- La marcha feminista que tuvo lugar en la CDMX fue un hervidero de vida y sonido, y en su custodia, dados los antecedentes de anteriores fechas, grupos de mujeres policías escoltaron la marcha en su recorrido.

La protesta, sin embargo, tuvo destellos de violencia de parte de las jóvenes manifestantes, quienes, entrada la tarde, golpearon a una mujer que integraba las filas de la marcha por ser una presunta policía encubierta.

Las manifestantes tomaron Paseo de la Reforma, con dirección a la Plaza de la Constitución, sobre la Avenida de la República, Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, entre otras entre gritos, alaridos, y pancartas.

CDMX.- Arranca marcha feminista “La violencia machista no tuvo cuarentena”, desde el Ángel de Independencia. pic.twitter.com/l156EleaWD — Homo Síntesis (@HSintesis) August 16, 2020

Durante la marcha encapuchadas tiraron el tapial que cubría el Monumento a Cuauhtémoc y se enfrentaron contra policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana tirando petardos y cohetones.

Por el hecho se reportaron tres personas lesionadas, las manifestantes fueron retiradas del lugar y replegadas hacia el Paseo de la Reforma.

De los lesionados dos fueron asistentes a la marcha, luego de que se lastimaran cuando otras asistentes tiraran un petardo por ese motivo fueron trasladas al hospital Rubén Leñero.

La Secretaría de Gobierno capitalino informó que durante la manifestación elementos policíacos retiraron decenas de mazos, martillos y petardos con esquirlas.

En la marcha, las pancartas fueron los mensajes que buscaron crear consigna. AFP

Las leyendas que se plasmaron en pancartas tenían mensajes como: "No me toques", "De camino a casa quiero ser libre" y "No soy histérica ni estoy menstruando, grito porque me están matando", el grupo hizo distintas paradas estratégicas hasta llegar a la glorieta de Insurgentes, donde realizaron pintas en monumentos.

Preparativos para la marcha. Twitter

En las movilizaciones estuvieron presentes, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 1,870 policías mujeres, quienes de manera pacífica, y en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, resguardaron el desarrollo de la movilización.

