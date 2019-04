Así fueron los últimos minutos de Aideé

CDMX.- Aídeé Mendoza era una estudiante de 18 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, falleció tras ser herida por un arma de fuego la tarde de este lunes mientras estudiaba. Las autoridades de la Ciudad de México y familiares buscan las respuestas que esclarezcan y expliquen su muerte.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la que forman parte el CCH Oriente, informó este lunes a través de un comunicado que la joven fue reportada con una herida en el costado derecho, cuando concluía una de sus clases en el edificio P de ese plantel.

A raíz de esto, la dirección del plantel determinó suspender las actividades académicas de esta tarde para facilitar la labor de los servicios periciales.

Sin embargo, la tía de Aideé Mendoza relató una la versión que ralata todo lo que pasó ante que Aideé fuera atendida por médicos.

Foto de Twitter: @CiroGomezL

La ambulancia tardó en llegar unos 45 o 50 minutos, pero directivos, no sé quiénes serán, qué personas serán, no permitían que la ambulancia se la llevara, pero los abogados de la UNAM dijeron que cómo no, y permitieron que saliera, declaró Rodríguez, que no sabe cuánto tiempo duró la discusión.

Estaba en el salón de matemáticas, estaba por terminar la clase, había doce alumnos y el profesor.

Entonces dicen los testigos que se escuchó un ruido como cuando se destapa el corcho de la sidra, y en seguida mi sobrina se agarró el estómago y dijo que le dolía.

Cuando la revisaron sus compañeras debajo de la playera, se percataron de que tenía sangre en un costado y se la llevaron a la enfermería, contó la tía de la víctima.

La familia de Aideé Mendoza coincide con la UNAM en que la estudiante no murió en el plantel, sino en el hospital al que fue trasladada. Pero, de acuerdo con Rodríguez, las versiones de cuándo se descubrió la herida de bala son contradictorias.

Iba viva en la ambulancia, pero ellos se contradicen, porque dicen que en el trayecto es cuando se dan cuenta del impacto de bala, pero eso no es verdad, ya sabían desde que la revisaron en el salón, dijo.

En el salón buscaron y revisaron, pero no encontraron ningún impacto en el vidrio del salón, entonces no es una bala perdida. Hablé con mi hermano y cuñada, pero no llegaron cuando ya había fallecido, relató.

"A ellos les comentaron que se dieron cuenta del impacto de bala hasta el hospital, pero eso tampoco es verdad, concluyó.

Rodríguez precisó que ella obtuvo la información gracias a una prima que es doctora y estuvo presente en el hospital a donde llevaron a su sobrina tras el ataque, y que fue ella la que escuchó de lejos las declaraciones de algunos de los compañeros de Aideé Mendoza.

La Procuradora de la capital mexicana, Ernestina Godoy, coincidió con la teoría de que la bala no provino del exterior del salón. "Entregaron el cuerpo en la mañana de hoy, estoy esperando la información de la necropsia, porque no hemos encontrado ningún indicio que permita decir que la bala vino de afuera, hasta ahora es de adentro", declaró.

"Estamos haciendo las primeras investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. También activamos el protocolo de atención a indígnelas por el origen de la familia y de ella misma, hablan náhuatl", agregó Godoy.

Aunque vivía en la capital con su tía, Aideé Mendoza era originaria del estado de Puebla, donde viven actualmente sus padres.

Godoy aseguró que en realidad había doce personas en el salón, no doce alumnos: además del profesor, había 11 estudiantes, incluida la víctima.

"Ya le tomamos declaración a dos de los compañeros y al maestro. Ahora mismo les están tomando declaración a otros seis, que son menores de edad, y estamos en busca de dos compañeros más cuyos domicilios no coinciden con la información de la escuela", explicó.

Sobre la manta que, de acuerdo a varios reportes de medios locales, había aparecido en el interior de las instalaciones en días pasados, donde se advertía "El día se acerca. No podrán ocultar la verdad", además de la fecha del ataque a Aidé Mendoza, la procuradora señaló que también está dentro de la investigación.

"Es un elemento que creemos tiene que ver con acciones de carácter religioso, pero entra en la investigación. Todavía no tenemos los elementos para asociarlo, pero lo tomaremos en cuenta", dijo.

La familia de la estudiante aseguró que "no sabían nada" sobre la manta ni el mensaje escrito en ella. El cuerpo, entregado a la familia cerca de las seis de la mañana de este martes, será velado en la Ciudad de México y después será trasladado a Puebla, donde será enterrada.