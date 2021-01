Así puedes ser víctima de una estafa, criminales usan premios con puntos como anzuelo

Ciudad de México.- Cada vez las estafas bancarias son más frecuentes y aunque algunas salen ser muy obvias, otras son tan sofisticadas que ni siquiera te das cuenta, como sucedió con Úrsula Camba Ludlow una famosa historiadora mexicana que compartió como fue víctima de un fraude con su tarjeta bancaría de BBVA.

Con mucha pena y rabia, la investigadora mencionó que hace algunos días fue víctima de una estafa, que la despojó de 20 mil pesos a través de un cargo no reconocido el cual con artimañas fue cometido por la delincuencia en su propia casa.

“No sabía si compartirlo con ustedes porque me da vergüenza y rabia, pero quizá mi experiencia puede servirle a alguien más” mencionó al inicio del hilo que se volvió tendencia en Twitter.

Úrsula Camba resaltó que el pasado 14 de enero notó un cargo no reconocido por 20 mil pesos y pese a intentar resolverlo inmediatamente, debido a la hora los operadores telefónicos de BBVA estaban fuera de servicio.

Al día siguiente intento reportar el cargo, pero su tarjeta fue bloqueada debido a que marco erróneamente los números de su tarjeta bancaria, pese mencionar el problema con los ejecutivos del banco, le mencionaron al tener bloqueada la cuenta ya no podía hacer la reclamación, por lo que tendría que esperar 48 horas para aclarar su caso.

"Le pregunté si podía hacerla en alguna sucursal, con ella directamente o por otro medio. Me dijo que no que sólo por tel. pues el sistema se había bloqueado “por seguridad” tardaba hasta 48 horas en desbloquearse. O sea que sólo podía hacer la reclamación hasta el próximo martes" agregó.

Aunque no sabe si podrá resolverlo, "aquí viene lo más espeluznante", menciono que día antes de que fuera víctima del fraude, recibió una llama presuntamente del corporativo de BBVA que le mencionó que tenía muchos puntos acumulados los cuales vencerías, pero aún estaba a tiempo de canjearlos por algún regalo como una cámara o una Go Pro a lo cual accedió.

Mencionó que no dudo, pues el operador le mencionó todos sus datos personales, celular, cuenta y dirección y aunque no dio ninguna clave ni algo por el estilo, agregó que le aclararon que para recibir los regalos, solo tenía que firmar "recibí regalo con puntos" y que no le llevarían ninguna terminal para hacer la transacción de puntos, pues solo llevarían un pequeño dispositivo.

"Al día siguiente me llama el señor que iba entregar la cámara de obsequio y él mismo me confirma mi dirección completa. Llega y me entrega la cámara, trae los documentos para que le firme “recibí con puntos” y mete la tarjeta en un dispositivo pequeño", dijo.

Al día siguiente mencionó que en su cuenta vio un cargo no reconocido por la cantidad de 20 mil pesos hecho con clip "yo ni siquiera sabía que era un clip" mencionó, pues aseguró que nunca los había visto y a fue ahí cuando se dio cuenta e intentó comunicarse con el banco al haber sido víctima de una estafa.