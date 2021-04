"Así son los negocios": filtran supuesto audio de Alfredo Adame planeando robar millones a campañas

México.- El actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RPS) está en el ojo del huracán tras difundirse un audio en el que presuntamente se le escucha planear cómo robará millones de pesos de campaña, además de explicar la estrategia política de su partido.

Fue en redes sociales que se filtró un audio con la supuesta voz de Alfredo Adame, quien sin pudor explica que planea quedarse con 25 millones de los 40 que serían destinados a su campaña electoral, pues "así son los negocios".

El candidato de Redes Sociales Progresistas reconoce que su partido no obtendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, para lo cual detalla que contará con el apoyo de otro partido, al que ayudará a asegurar la diferencia de 11 diputados que necesitan para alcanzar la mayoría.

"Porque (RSP) no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara, (...) entonces a RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados, entonces el pedo es que de RSP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara".

En el audio Alfredo Adame también explica la que aparentemente será la estrategia política de su partido, que consistiría en prohibirle criticar o "tirarle pedo" a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La orden es: no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo por ejemplo a Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador", dijo.