Asigna IECM diputaciones locales por el principio de Representación Proporcional

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo el pasado 12 de junio una sesión pública para la asignación de las Diputaciones al Congreso capitalino electas por el principio de Representación Proporcional y declaró la validez de esa elección en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

En la sesión el Consejo General realizó también la asignación de la Diputación Migrante por el principio de representación proporcional e igualmente declaró la validez de dicha elección en el referido Proceso.

"Se estima que, hoy por hoy, existen alrededor de 500 mil chilangos residiendo en el exterior, y si bien la mayor concentración está en Estados Unidos, hay ciudadanos en Europa, Asia y América Latina, por lo que una vez que empiece en septiembre el periodo legislativo en el Congreso local, el Diputado Migrante tendrá un gran trabajo para consolidar esta figura jurídica como instrumento político y será exitosa en la medida que se logre hacer una agenda que se haga cargo de las necesidades, los agravios históricos, los intereses y todos los motivos que tienen las personas para salir del país", destacó el Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez.

La Diputación Migrante ocupa el primero de los escaños en la asignación de las Diputaciones locales de Representación Proporcional y fue asignada al Partido Acción Nacional (PAN), con base en los Lineamientos correspondientes emitidos por el Consejo General y en lo establecido en los artículos 26 y 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX.

En tanto, la asignación de las 32 diputaciones restantes electas por el principio de Representación Proporcional se realizó a partir de una fórmula matemática, basada en lo establecido en el artículo 24 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, donde se señala que para ello debe tomarse en cuenta, entre otros elementos, la votación total emitida, la votación válida emitida, la votación ajustada, la sobrerrepresentación, la subrepresentación, y las Listas "A" y "B" de candidaturas registradas por los diferentes partidos, y se garantizó en todo momento la paridad de género.

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 bajó a un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 12 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 330, es decir, 33 espacios menos que los registrados el día 11 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 198, es decir, cuatro espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 667 mil 479, registro que representa un aumento de 890 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 15 muertes más que forma parte un total de 44 mil 73 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.