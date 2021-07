Asiste Sheinbaum al 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX junto a Arturo Zaldívar

Durante su participación en la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de la fundación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, reconoció la labor del organismo al enfatizar su responsabilidad de combatir la corrupción e imponer sanciones a las personas servidoras públicas.

Asimismo, la mandataria local apuntó la justicia se puede notar en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, como en la legalidad de las construcciones de viviendas, esto durante el evento encabezado por el magistrado presidente del TJACDMX, Jesús Anlén Alemán y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

También estuvieron el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, así como magistraturas que integran el Pleno del TJACDMX.

"La Justicia Administrativa, desde mi perspectiva, busca un equilibrio entre los particulares y el poder público y el poder ciudadano; vela por la legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de carácter administrativo, emitidos por la propia Administración Pública, para evitar, sobre todo arbitrariedades y corrupción, y garantizando una correcta administración para la Ciudad de México”, expresó Sheinbaum.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Durante la ceremonia anual, recalcó su compromiso al proponer al Congreso aumentar el nñumero de mujeres magistradas para alcalizar la paridad en las salas de la TJA-CDMX.

"Mi más sincera felicitación al personal de este Tribunal por la labor que desempeñan todos y cada uno de los días; y los invito a continuar el combate a la corrupción y la garantía de lograr la meta de plena justicia en todas las materias, pero, en particular, en la materia administrativa, tal como lo merecen los grandes habitantes de la Ciudad de México", concluyó la capitalina.

Sube ocupación hospitalaria en la CDMX por Covid-19 al 11%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 subió a un 11%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 6 de julio el número de camas generales ocupadas fue de 637, es decir, 97 espacios más que los registrados el día 4 del mismo mes.

En tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 303, es decir, 10 espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 695 mil 158, registro que representa un aumento de 2 mil 877 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 33 muertes más que forman parte un total de 44 mil 649 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.