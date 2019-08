Asiste el Rector a seminario en el que se analiza el tema de la autonomía

CDMX.- La importancia de la autonomía no solo para las universidades sino para las sociedades quedó de manifiesto durante la inauguración del Seminario “2019 año de autonomías: Reflexiones sobre la Universidad y su papel en la transformación social”, donde los participantes coincidieron en advertir que existen amenazas importantes en contra de las autonomías de las instituciones, evento al que asistió el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera en el Palacio de la Autonomía.

Convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL) estudiosos, catedráticos y autoridades universitarias abordan temas e intercambian opiniones sobre la autonomía en este Seminario que en representación del Rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, fue inaugurado por el secretario general de la máxima casa de estudios, doctor Leonardo Lomelí Vanegas y contó con la presencia del Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez.El Presidente de la UDUAL, doctor Henning Jensen Pennington, enfatizó que la autonomía no es solo importante para las universidades sino para la política y la sociedad ya que se asume como el espacio libre de la injerencia del poder político, donde se desarrolla libremente el pensamiento y de manera autónoma las ciencias y las artes, de ahí la importancia de este evento ya que se experimentan muchas amenazas en contra de ella.



Por su parte el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, manifestó que la autonomía representa para el Gobierno Federal en el sentido de la Cuarta Transformación un eje fundamental para las transformaciones democráticas del país siempre basada en el respeto.



“En las dictaduras militares y en los golpes que han sufrido nuestros gobiernos a lo largo y ancho de América Latina, la autonomía fue objeto de un ataque directo por lo que esta representa (…) este reencuentro para discutir la autonomía en la coyuntura actual de nuestra América Latina tiene que ver con algo que las autonomías (…) subrayar que la democracia, la construcción del sentido de la autonomía no solamente refiere a los estados, sino a un universal posible que en este caso se trata de nuestra América Latina, no podemos entendernos autónomos como universidades, no podemos entendernos democráticos como países más que en el contexto latinoamericano que nos permitirá transformar nuestras realidades”, dijo el funcionario de la SEP.



En su intervención el Rector de la Universidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivera Ortega, advirtió de intereses que no se encuentran cómodos con la autonomía de algunas instituciones, que no se encuentran a gusto con las formas de pensar de quienes ocupan espacios donde la autonomía representa la libertad de expresión y pensamiento por lo que felicitó a la UNAM y a la UDUAL la realización de este evento en momentos donde la autonomía se encuentra cuestionada y amenazada cuando es un aspecto necesario e imprescindible.



También la Rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara enfatizó que toca a los rectores y rectoras defender la autonomía y reconoció el hecho de que el Subsecretario Concheiro maneje un discurso de la defensa de la autonomía pues en él se tiene a un aliado y confió en que las jornadas de este Seminario sean de gran provecho para las comunidades universitarias.



Durante su discurso inaugural el Secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas en representación del Rector Graue Wiechers estableció que la autonomía es una conquista y una condición necesaria para la construcción de las sociedades modernas y sin ella la creación del conocimiento se ve amenazada y no se puede analizar en perspectiva amplia la solución de problemas que afectan a la sociedad, además precisó que el ejercicio de la autonomía en las universidades se apega a la rendición de cuentas y la transparencia.