Atacan con palos a feministas ubicadas en bazar de Bellas Artes

El pasado 10 de abril, ambulantes del Centro Histórico de la CDMX atacaron con diferentes objetos a una colectiva feminista que realizaba un bazar en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, provocando una disputa violenta entre ambos grupos.

El hecho fue dado a conocer a través de redes sociales, donde compartieron videos donde se observa a los vendedores incitar a la violencia mojando y golpeando a las mujeres que permanecían en la Alameda Central.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tanto hombres como mujeres utilizaron palos y bolsas para agredir a las feministas, quienes respondçian con gritos y advertencias.

Leer más: Clima CDMX, 12 de abril: muy caluroso y lluvias aisladas al norte

“Las chicas no estaban haciendo nada, fueron ellos los que llegaron a quitarlas… ¡No se vale! (…) Las chicas no estaban haciendo nada, ellas no estaban molestando a nadie, estaban simplemente queriendo vender, no estaban agrediendo, no estaban haciendo nada, y llegan estas personas a ofender, a agredir y empezar a golpearlas con palos”, narra la usuaria de Instagram Musas, mientras graba la agresión.

En Twitter, más personas compartieron el hecho, el cual fue reportado por esa misma red digital a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch. "Sucedió hace unos momentos. Comerciantes comenzaron a agredir manifestantes feministas en la plaza de Bellas Artes. Reportan que hay mujeres heridas", compartió el usuario Javier Díaz. El conflicto, me contaron, se repite cada fin de semana. Hoy escaló hastaa estos niveles; y puede llegar a más... Qué esperan?



Y todo por negarse al "pago de piso"... ��@Claudiashein @ErnestinaGodoy_@OHarfuch @AlcCuauhtemocMx pic.twitter.com/XFMhyi5Y6p — Javier Díaz (@xab_diaz) April 10, 2021

Movilizaciones CDMX: inconformes se manifiestan en cinco alcaldías

Para este 12 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que habrá movilizaciones en las alcadlías Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Desde las 06:00 horas, marchan personas desde Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez rumbo a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico.

Durante el día, personas se concentrarán en la Avenida José María Pino Suárez, igualmente en el Centro Histórico.

En la misma alcaldía Cuauhtémoc, pero a las 11:00 horas, individuos se concentrarán en la colonia Roma.

En cuanto a Tlalpan, marcharán inconformes desde las 10:00 horas rumbo a la colonia Álamos, en las inmediaciones de Viaducto, desde la Calzada de Tlalpan.

A la misma hora se concentrarán en las inmediaciones de la colonia Viaducto Tlalpan 100, en la colonia Arenal Tepepan.

En Álvaro Obregón, por su parte, marcharán a las 11:00 horas desde el Parque de la Bombilla, rumbo al Circuito Escolar de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A las 14:00 y 15:00 horas, respectivamente, se concentrarán en la colonia Anzures de Miguel Hidalgo y la colonia Villa Milpa Alta de la demarcación homónima.

Leer más: Arranca este lunes vacunación 1° dosis para adultos mayores en 47 municipios

En cuanto al programa Hoy No Circula descansan vehículos con engomado amarillo y placas con terminación en números 5 y 6.

Proponen seguro de desempleo para combatir desigualdad en México