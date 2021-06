Aumenta Indeporte 43 kilómetros a la ruta del Ciclotón de la CDMX

Este 27 de junio, el Ciclotón de la Ciudad de México apliará su trayecto a 43 kilómetros para la recreación de ciclistas, patinadores y corredores, quienes podrán recorrer ambos sentidos de Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Guadalupe, así como Circuito Interior Río Churubusco a partir de Viaducto

El Ciclotón reanudó actividades en marzo de 2021, luego de un año de suspensión debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, y durante las tres primeras ediciones de 2021 se realizó solo en Paseo de la Reforma y Calzada Guadalupe.

El evento se lleva a cabo los último domingos de mes de 08:00 a 14:00 horas y se contará con estaciones de servicio debidamente señaladas en caso de necesitar servicio médico o mecánico.

"En este cuarto mes de Ciclotón en 2021, se consideró apropiado aumentar el trayecto para que además del recorrido también avance por las colonias Condesa y Roma, a través de las calles de Sevilla, Durango, Mazatlán, Diagonal Patriotismo, Circuito Río Churubusco hasta su cruce con Viaducto Miguel Alemán, todo en ambos sentidos", dijo el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte).

El Indeporte dio a conocer algunos lineamientos para evitar los contagios del virus SARS-CoV-2:

Usar cubrebocas y careta de manera permanente cubriendo nariz, boca y mentón.

Llevar gel personal.

Evitar contacto directo a través del saludo: no dar la mano, abrazo o besos.

Cubrirse la cara al toser o estornudar, tipo de etiqueta.

Evitar estacionarse y provocar aglomeraciones.

Mantener la sana distancia 1.5 metros entre personas en las carpas médicas, en los servicios mecánicos y puntos de seguridad sanitaria, no más de dos personas.

No consumir alimentos dentro del circuito ciclista y llevar agua en envases de manera individual.

Llevar bicicleta propia y así evitar el uso de bicicletas comunes.

No tener grupos ciclistas alrededor de la ruta, preferentemente hacer la actividad de manera individual.

No escupir durante la ruta o en caso de ser necesario usar pañuelos o una bolsa desechable para guardarlos y depositarlos en botes de basura posteriormente.

Si se presenta algún síntoma por COVID-19 o cuadro respiratorio no asistir al paseo ciclista.

Foto: Indeporte

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 23 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 370, es decir, cinco espacios más que los registrados el día 21 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 214, es decir, cuatro espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 676 mil 145, registro que representa un aumento de mil 223 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 56 muertes más que forman parte un total de 44 mil 278 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.