Aumenta a 26 el saldo de personas fallecidas por colapso en Línea 12 del Metro de CDMX

Araceli Linares Xiquez, de 52 años de edad, falleció esta tarde, por lo que ascensió a 26 la cifra de decesos por el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Tras estar internada desde el martes por la mañana en el Hospital Tláhuac del ISSSTE y mantener la misma condición, Araceli sufrió este viernes un preinfarto que complicó su situación de salud.

Araceli era madre de tres hijos y regresaba de su trabajo en el Campo de tiro de Balbuena cuando una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, lo que provocó que la estructura y parte del tren que circulaba sobre la vía se desplomaran.

Leer más: Sindicato del Metro denuncia a Florencia Serranía ante FGJ por colapso de Línea 12

Marvín, uno de los tres hijos de Araceli, publicó esta tarde una foto con su mamá y escribió un mensaje en el que rápidamente ha recibido el apoyo y la respuesta de los internautas.

"Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones, no te preocupes por mis hermanos yo me encargare de ver por ellos, así como veía por ti", compartió uno de los hijos de la pasajera que estuvo internada desde la mañana del martes, cuando fue identificada por la ropa que vestía.

Leer más: "Vamos a llegar al fondo de la investigación": Sheinbaum sobre derrumbe en Línea 12 del Metro CDMX

Reporte de víctimas

La última actualización de la base de datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México contabiliza la última muerte y también muestra que 34 personas siguen hospitalizadas por el incidente.

De las personas no localizadas, Locatel ha dado con el paradero de 26, sin embargo todavía hay una sin encontrar.