Aumenta descontento en Tacubaya

CDMX.- Durante el segundo día de suspensión de servicio del Metro Observatorio a Juanacatlán, el caos disminuyó; sin embargo, usuarios se dijeron descontentos de ir en las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) da el servicio, en un circuito de Tacubaya a Observatorio, y de Observatorio a Tacubaya.

En tanto, camiones y camionetas de la SSC satisfacen la demanda de Tacubaya a Chapultepec.

Sin embargo, usuarios que van hacia Chapultepec, se dijeron descontentos por viajar en unidades de la SSC.

Agentes ayudan con el transporte / Foto: Reforma

"Dijeron que iban a ser de RTP, y no. Ayer iba yo con mi hija en uno de los camiones, el conductor no vio un tope, y uno casi se sale ahí porque las puertas estaban abiertas. De seguridad, no tienen nada", aseguró Diana Torres.

En tanto, la dependencia detalló que ha habido una mayor coordinación y la cantidad de gente también disminuyó.

El día de ayer fueron trasladadas hasta 25 mil personas / Foto: Reforma

"La gente, por el caos de ayer, buscó otras opciones, y ya nos estamos coordinando, balanceando para no dar servicio en un solo lado . Ya tenemos bastantes RTP, porque de repente se amontonaban todos en un lado, pero ahorita ya nos estamos coordinando", dijo Óscar Hernández oficial.

Hasta ayer a las 18:30 horas, la SSC había trasladado alrededor de 25 mil personas, informó la dependencia.