Aumentan paseo dominical "Muévete en Bici" en CDMX: tendrá 50 kilómetros de longitud

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México informó que a partir del próximo domingo 13 de junio, el Paseo Dominical “Muévete en Bici” tendrá una ampliación en su ruta, la cual tendrá 50 kilómetros de longitud totales.

El titular de la institución, Andrés Lajous, indicó que esta ampliación permitirá tener conexión entre las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero (GAM) y Miguel Hidalgo (MH).

El recorrido contemplará División del Norte, Patriotismo y Eje 7 sur, además de su trayecto actual, que corre de Julio Verne a Fortuna, por Avenida Paseo de la Reforma.

Leer más: IECM reconoce a José Carlos Acosta como alcalde electo por Morena para Xochimilco

El circuito estará abierto de 08:00 a 14:00 horas y contará con la supervisión y vigilancia de personal del Equipo Vial Radar y las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), Obras y Servicios (SOBSE), Salud (SEDESA) y Cruz Roja.

Cabe señalar que, desde el reinicio de sus operaciones en marzo con la ruta de 32 kilómetros, el paseo dominical ha tenido una afluencia de 615 mil 067 asistentes, con una asistencia promedio de 60 mil personas.

Foto: SEMOVI

Sube ocupación hospitalaria en la CDMX al 7%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 subió a un 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 10 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 363, es decir, 19 espacios más que los registrados el día 9 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 202, es decir, cinco espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 665 mil 860, registro que representa un aumento de mil 16 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 33 muertes más que forma parte un total de 44 mil 31 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Hong Kong premia a quien se vacune contra Covid-19 con atractiva rifa

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.