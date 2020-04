Aún con Covid-19 en México, AMLO seguirá con rifa del avión

Ciudad de México.- Pese a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno federal decidió mantener la rifa de la Lotería Nacional con motivo del avión presidencial.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es necesario realizar el sorteo, ya que el objetivo es recaudar recursos para poder equipar los hospitales del sector salud.

El Mandatario reiteró que la rifa se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

El sorteo de la Lotería Nacional contempla la entrega de 100 premios de 20 millones de pesos, que serán financiados con los recursos decomisados al crimen por la Fiscalía General de la República.

El dinero recaudado por la rifa servirá para comprar equipo médico y, también, para pagar el mantenimiento de la aeronave, cuyo regreso a México estaba programado para este mes o el de mayo.

Con la emergencia declarada por el Covid-19 el Gobierno suspendió todas las actividades no esenciales, lo que incluye, por ejemplo, la venta de billetes de Lotería.

En conferencia, López Obrador insistió en defender su decisión de no utilizar el avión presidencial comprado durante la Administración de Felipe Calderón y estrenado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Aquí es austeridad republicana y no fue un invento, no fue una cosa que se salió de la noche en la mañana, llevo 30 años planteándolo, me siento orgulloso porque considero que si no fui el primero, fui de los primeros en decir que la austeridad es un asunto de principios, manifestó.