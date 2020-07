Aún no hay condiciones para pasar a semáforo amarillo en CDMX

Ciudad de México.- Aunque reconoció que aún no hay condiciones para pasar al semáforo amarillo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la tendencia de hospitalización entre la semana pasada y ésta no ha mostrado un rebrote de Covid-19 entre los capitalinos.

En su mensaje vespertino, Sheinbaum destacó los programas sociales que se han entregado como apoyo a la población vulnerable, entre ellos, el programa "Mi Beca para Empezar", cuyos beneficiarios recibirán, a partir de agosto, el apoyo de útiles y uniformes escolares, independientemente de si se reanudan las clases presenciales o no.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"En la última semana disminuyó muy ligeramente el número de hospitalizaciones. Hay que reconocer que seguimos a la baja, y aun cuando ya llevamos casi tres semanas en Semáforo Naranja, no ha cambiado la tendencia, lo que significa que no ha habido un rebrote en la ciudad, sin embargo, no estamos aún dentro de los indicadores que nos permiten pasar al Semáforo Amarillo.

Por la mañana, la Jefa de Gobierno dio a conocer que la próxima semana se mantendrá el semáforo naranja y a finales de ésta se decidiría si algunas actividades, como las religiosas y el préstamo de libros en bibliotecas, podría reanudarse con estrictas medidas sanitarias.

"Vamos avanzando poco a poco y por ello quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho todos y todas; el uso del cubrebocas, la Sana Distancia, el lavado de manos, y si estamos enfermos resguardarnos en casa y mandar un SMS y llamar a Locatel. Todo nos ayuda a evitar que crezcan los contagios y mantener el ritmo para ir avanzando hacia el Semáforo Amarillo", indicó Sheinbaum.

Te puede interesar:

CDMX continúa en semáforo NARANJA por Covid-19

CDMX: Servicios religiosos podrían abrir el 26 de julio

Covid-19 México | 17 de julio: Suman 38,310 muertes y 331,298 contagios

¿Cómo afecta el COVID-19 a los niños?