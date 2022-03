¡Aún tienes chance! Estos casos tienen 15 días más para verificación vehicular en CDMX

Tras concluir el 28 de febrero el periodo para que la ciudadanía verificara sus automóviles en la capital del país, autoridades capitalinas dieron a conocer que aún hay una oportunidad pues se amplía por 15 días naturales el periodo de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.

Anota ya que dicho periodo sólo aplicará para los vehículos que fueron rechazados en la prueba de verificación, por un pago que no se vio reflejado en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) o de vehículos que presentan adeudos de Fotocívicas.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el periodo de ampliación también le permitirá a las personas cumplir con sus respectivas Fotocívicas para llevar a cabo la verificación de su vehículo.

“Las personas que tienen vehículo que llegan a verificar su vehículo y encuentran que tienen Fotocívica y que, por lo tanto, no se les permite verificar, ya están habilitados en los Centros de Verificación, espacios para poder atender su examen que corresponde a las primeras multas de Fotocívicas", explicó.

Aunque si por alguna razón no pasan la Verificación Vehicular o tienen una Fotocívica que tiene que ver con algo que no puedan resolver en la computadora, en el Verificentro, porque requieren actividades comunitarias, se les dan 15 días. No tienen que pagar la multa, ya no va a haber multa en los primeros 15 días, concluyó.

Al finalizar el periodo de Verificación Vehicular en el primer semestre de 2022 que se realiza de acuerdo con el color del holograma, las unidades matriculadas en CDMX tendrán 15 días naturales adicionales en caso de haber sido rechazadas en la última semana del mismo, sin que se le aplique una multa por el trámite extraordinario.

Así lo informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). Además de que el director general de Calidad del Aire de la Sedema, Sergio Zirath Hernández Villaseñor, explicó que la prórroga de 15 días aplica en los siguientes casos:

Tienes 15 días más para verificar en CDMX si tu carro...

Es llevado a verificar la última semana de su periodo y la unidad es rechazada en la prueba, se considera que requiere tiempo para poder llevarlo a mantenimiento. Se otorgan 15 días más para que ese vehículo pueda regresar a verificar sin el pago de una multa por verificación extemporánea

Tienen adeudos por infracciones de tránsito y que han realizado ya el pago, pero se debe esperar para que se vea reflejado el pago realizado en bancos o en establecimientos de servicio. Una vez que ese pago llega a las áreas de la SAF, puede tardar horas o días y si se pasa el periodo de verificación

Vehículos cuyo propietario está obligado a atender cursos en línea o cursos presenciales o trabajo comunitario, debido a que cuenta con Fotocívicas. También tienen 15 días más para verificar, una vez cubiertos sus adeudos o realizado el curso en línea, el curso presencial o el trabajo comunitario

Requisitos para 15 días más de verificación en CDMX

Los requisitos para obtener la ampliación al periodo vehicular, de acuerdo con cada supuesto, son los siguientes:

Fueron rechazados en la prueba de Verificación: presentar a verificar el vehículo en el mismo Centro donde obtuvo su rechazo

Pago que no se ha visto reflejado en la Secretaría de Administración y Finanzas: tienen que presentarse a verificar en el mismo Centro donde llevaron su vehículo a verificar y presentar los documentos donde se acredita el pago de las infracciones

Vehículos que presentaban adeudos de Fotocívicas, ya sea por cursos en línea, por cursos presenciales o por trabajo comunitario: el propietario tendrá que haber realizado y concluido las actividades necesarias establecidas por adeudos de sanciones cívicas

En caso de que las unidades requieran más de 15 días adicionales por algún motivo, se les va a otorgar el 50% de descuento por la verificación extemporánea, por lo que el monto con el que deberán cumplir pasará de mil 924 pesos a 962 pesos

La ampliación para cada periodo se sujeta al siguiente calendario: