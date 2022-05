Autoridad Educativa ya denunció y atiende amenaza de tiroteo en secundaria de Venustiano Carranza

Luego de que un alumno de una secundaria de la alcaldía Venustiano Carranza amenazó con llevar un arma y abrir fuego, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) interpuso una denuncia ante la Fiscalía local.

De acuerdo con padres de familia de estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna No. 88 "Dr. Nabor Castillo", ubicada en Taller y Retorno 52, colonia Jardín Balbuena III, Venustiano Carranza, un adolescente de nombre Emiliano de segundo grado, amenazó con "disparar a toda persona a su paso".

Indicaron que el mensaje de amenaza fue lanzado el pasado 19 de mayo por el número de WhatsApp del menor para efectuarse el 20 de mayo, por lo que pidieron la ayuda de la directora Afrodita López para que escalara la queja a autoridades educativas y de seguridad.

“Si no quieren morir no vengan, dispararé a todos lados mañana, por eso no vengan. Abisales (sic) a tus mejores amigos. Es en serio, mi padrastro tiene una pistola, mañana no vengan ustedes. Sí lo haré, ya estoy arto (sic) de todos, después me mataré a mí", decía el presunto mensaje enviado a algunos compañeros.

Algunos padres y tutores dejaron de enviar a sus hijos a clases. Los papás de los alumnos que recibieron los mensajes subieron capturas de pantallas a sus grupos y la foto del adolescente posando con una pistola, por lo que exigieron acciones urgentes.

Al respecto, la AEFCM, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que se tomaron medidas ante tal evento.

Especificó que las autoridades escolares activaron inmediatamente los protocolos establecidos en la "Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de Educación Básica y para adultos de escuelas públicas de la Ciudad de México" y establecieron contacto inmediato con la madre de familia del alumno implicado.

Además, agregaron, se intensificaron los protocolos de presentación de útiles para revisar las pertenencias de los educandos; se dio aviso al 911, tras lo que se recibió la visita de personal de la Secretaría de Atención Ciudadana; y se solicitó a los padres de familia dar aviso inmediato a las autoridades de la escuela (maestros, trabajo social, orientación, subdirección y/o dirección) ante cualquier situación de riesgo.

El alumno señalado, se aseveró, fue canalizado a tratamiento psicológico y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CIudad de México (FGJCDMX) por estos hechos.

"El 25 y 26 de mayo, a través de redes sociales de la comunidad escolar, la AEFCM difundió que la supuesta amenaza de agresión al interior de la escuela ya había sido atendida por las autoridades correspondientes, y que el alumno estaba suspendido del plantel", señaló la autoridad.

"Para dar seguimiento a las investigaciones, el 26 de mayo acudió al plantel el personal de la Policía Escolar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al ser tema de preocupación en la comunidad escolar, y constatar que circula en redes sociales la imagen del alumno portando un arma, las autoridades escolares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía CDMX. La AEFCM informa que, hasta el momento, no se realizó ningún acto de violencia, ni hubo armas de fuego o punzocortantes al interior del plantel", se agregó.