Avanza 88.64% revisión de tramo subterráneo de L-12 del Metro: SOBSE

Como parte de los trabajos de revisión del tramo subterráneo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) presentó los avances de la revisión del túnel que abarca de las estaciones Atlalilco a Mixcoac.

El titular de la SOBSE, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que continúa la revisión con el equipo geomático vectorial robotizado, a la fecha se lleva un progreso de 6.45 km de vía en el tramo de Mixcoac-Ermita, lo que equivale a un 88.64% de la revisión total del túnel.

"Adicionalmente se concluyeron cuatro estudios de resistividad eléctrica en ambas vías de los 11.8 km, lo cual complementa los resultados de microondas y geomática vectorial, ya que permite identificar capas hasta de 100 m de profundidad, realizar una representación del subsuelo, e identificar zonas de infiltración de agua en el subsuelo", dijo el titular de la institución.

Leer más: Continúa Secretaría de Obras la inspección física de la L-12 del Metro CDMX

Asimismo, Esteva Medina anunció que una parte de los datos obtenidos en la inspección ya fueron enviados a gabinete, en las oficinas del Instituto Mexicano del Transporte y se inició su procesamiento para el dictamen final.

Por otra parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, informó que será a partir del día de mañana, lunes 17 de mayo, cuando los especialistas de la empresa DNV realicen un nuevo recorrido por la Zona Cero para complementar el registro fotográfico, ya con las estructuras totalmente limpias, marcando los sitios en los que se levantarán muestras de concreto para análisis en laboratorio.

"El día de ayer los especialistas iniciaron la revisión documental de la información directamente relacionada con el área de estudio. Asimismo, se concluyó con el 100 % del retiro del balasto que fue trasladado para su análisis bajo una estricta revisión y calibración de las básculas utilizadas; labor que personal de la SGIRPC supervisó para el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad", dijo Urzúa Venegas.

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), Armando Ocampo Zambrano, precisó respecto de los avances en la Mesa Centralizada de Trámites, que en el sitio se da seguimiento personalizado en el tema de la indemnización del seguro del SCT Metro, a través de un formato sencillo para iniciar con los pagos la siguiente semana.

"En el lugar ubicado en Luis Moya 102, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se han generado de manera gratuita cinco acciones en materia de empleo, tres microcréditos y siete de acceso a pensiones, así como cuatro trámites de canalización médica y hospitalaria, 17 acciones de orientación en general y asesoría jurídica, 33 acciones de actos de registro civil, y cuatro trámites de inicio de sucesiones testamentarias o intestamentarias", indicó el comisionado.

Al corte del domingo 16 de mayo hay 26 personas fallecidas, 15 hospitalizadas, ocho personas para seguimiento hospitalario y 82 altas hospitalarias.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 14%: Claudia Sheinabum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 14%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 15 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 737, es decir, 36 espacios menos que en el registro del día 14 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 389, es decir, 10 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 650 mil 406, que representa un aumento de 961 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 68 más, que se agregaron a un total de 42 mil 534.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: México supera los 220 mil muertos por Covid-19 pese a haber aplicado más de 22 millones de vacunas

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.