Ayúdame, el taxi quiere secuestrarme: hallan a Daniela sin vida

Ciudad de México.- El 18 de mayo Daniela mandó un mensaje a un amigo donde le pedía ayuda ya que el taxi la estaba llevando a un lugar desconocido, la PGJ CDMX confirmó el día de hoy la muerte de la joven.

El 9 de julio en el poblado de Parres en la alcaldía de Tlalpan, lugar donde se detectó la última señal del celular de Daniela, fueron localizados restos óseos de dos personas, en el lugar también estaba la ropa de la joven.

El día de hoy. 02 de agosto, la PGJ CDMX confirmó que uno de los restos era de la joven Daniela, esto se pudo comprobar con una prueba de ADN de la mamá de la joven.

"De la muestra de ADN obtenida de la señora Margot Ortiz Gómez, se realizó un estudio comparativo con el perfil genético obtenido de los restos óseos localizados en el paraje de parres y desafortunadamente se establece que corresponden a la joven que era buscada" dijo la coordinadora de servicios periciales.

Por el momento la PGJ CDMX están investigando a dos personas por el feminicidio de Daniela.

Tras las investigaciones se pudo determinar que la joven fue asesinada el mismo día de su desaparición, por la descomposición del cuerpo se desconoce que provocó su muerte pero en el cráneo presentaba una fractura.

Daniela es hija única, radicaba y trabajaba en la alcaldía de Xochimilco, dejó sus estudios para ayudar a su madre con los gastos, un día antes de desaparecer había pedido informes para volver a estudiar.

HECHOS

El 18 de mayo Dany, después de las 09:00 de la noche, fue a una fiesta con sus compañeros luego de salir de trabajar.

A las 11:45 de la noche Dany habló por última vez con su madre.

La mamá de Dany al ver que su hija no volvía a casa pensó que se había quedado con alguno de sus compañeros, volvió a marcarle pero no contestó y de nuevo no volvió a su hogar.

Al no saber de su hija fue al trabajo de ella, ahí un compañero le enseñó unos mensajes donde pedía ayuda.

Ayuda... Creo que el taxi me quiere secuestrar... llama a una patrulla

Desde ese momento la madre de Daniela presentó una denuncia ante la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia en la Alcaldía de Azcapotzalco.