Ayúdame, el taxi quiere secuestrarme: último mensaje de Dany

Ciudad de México.- Durante la noche de el pasado 19 de mayo Daniela Ramírez tomó un taxi, cuando iba a bordo se dio cuenta que el chófer estaba conduciendo a una dirección incorrecta, le pidió a un amigo ayuda por whatsApp, pero de ella ya nada se supo.

El chófer del taxi se dirijo rumbo al estado de Morelos, de Dany, como le dicen de cariño, no se supo nada más.

Daniela es hija única, radicaba y trabajaba en la alcaldía de Xochimilco, dejó sus estudios para ayudar a su madre con los gastos, un día antes de desaparecer había pedido informes para volver a estudiar.

El 18 de mayo Dany, después de las 09:00 de la noche, fue a una fiesta con sus compañeros luego de salir de trabajar.

Antes de desaparecer Daniela avisó que la querían secuestrar/Foto: Redes

A las 11:45 de la noche Dany habló por última vez con su madre.

La mamá de Dany al ver que su hija no volvía a casa pensó que se había quedado con alguno de sus compañeros, volvió a marcarle pero no contestó y de nuevo no volvió a su hogar.

Al no saber de su hija fue al trabajo de ella, ahí un compañero le enseñó unos mensajes donde pedía ayuda.

Ayuda... Creo que el taxi me quiere secuestrar... llama a una patrulla

Las capturas de pantalla fueron difundidas por redes sociales desde el primer día desaparecida, la mamá de Dany no sabia nada.

Ayúdame, por favor

La mamá de Dany interpuso la denuncia en la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia en la Alcaldía de Azcapotzalco.

El 24 de mayo le presentan al equipo de trabajo que buscará a Daniela, han revisado cámaras de seguridad las cuales no han arrojado información necesaria.

La mamá de Dany no pierde la esperanza de encontrarla con bien, de volver a ver a su hija sonreir, poder volver a abrazarla.

Daniela Ramírez Ortiz es de complexión delgada, morena clara, cejas semipobladas, ojos grandes de color café, cabello chino de color castaño oscuro, labios gruesos, mide 1, 65 cm.

Como seña particular tiene una mancha en la espalda y una cicatriz en la pierna izquierda.

El día de su desaparición vestía un vestido manga larga color naranja y botas de color café.

Si tiene alguna información favor de hablar a los teléfonos 53-45-50-80 y 53-45-50-82.