Batres defiende perfil de su esposa, labora en Auditoría de CDMX

Cd. de México, México.-El senador Martí Batres defendió el perfil profesional de su esposa, Daniela Cordero Arenas, quien ocupa un puesto de mando en la Auditoría Superior de la CDMX.



El legislador morenista agregó que Cordero Arenas tiene una licenciatura en Derecho y cursó "estudios especializados", aunque no precisó en qué disciplinas.





"Mi esposa trabaja en la Auditoría Superior de la Ciudad de México desde mayo de 2014 y desde esa fecha ha desarrollado ahí su carrera profesional. Sus decisiones profesionales, institucionales, laborales y personales son de ella y de nadie más.



"En cuanto a su perfil profesional, mi esposa está titulada como Licenciada en Derecho y cuenta con diversos diplomados y estudios especializados", afirmó Batres.



REFORMA publicó hoy que en la Auditoría local han sido colocadas personas vinculadas a políticos y que no cuentan con el perfil requerido ni forman parte del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera.



En el caso de Cordero Arenas, quien es Coordinadora de Vinculación Institucional, no es posible consultar en internet su perfil profesional desde hace más de un año.



Batres afirmó que él no tiene injerencia en los procedimientos de selección de personal de la Auditoría.



"No tengo nada que ver ni directa ni indirectamente con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mucho menos con sus procesos internos de reclutamiento de personal. Sólo corresponde a la Auditoría determinar qué perfiles requiere y por qué contrata a alguna persona", señaló el senador.