Previo a marcha del 8M, blindan monumentos, negocios, Palacio y Catedral en CDMX

CDMX.- Como medida preventiva, frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, autoridades han colocado rejas y un muro de metal, previo a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, como ha ocurrido en años anteriores y en las últimas manifestaciones de mujeres.

Durante la movilización del martes 8 de marzo, que partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 3 mil mujeres policías, quienes sólo portarán casco, escudo, coderas, rodilleras y extintores, en tanto que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) dispondrá de 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75 paramédicas y paramédicos.

Esta mañana, en en conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tiene información que participantes de las manifestacioes se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov,por lo que llamó a no caer en provocaciones y marchar en paz.

Te recomendamos: Fiscalía CDMX lleva a proceso a 310 personas por diversos delitos en contra mujeres

De acuerdo con autoridades capitalinas, la movilización principal saldrá del Ángel, caminará por Paseo de la Reforma, hará una parada en la exGlorieta de Colón, denominada ahora "Glorieta de las Mujeres que luchan", y luego continuarán por Paseo de la Reforma.

Después, la marcha dará vuelta en Avenida Hidalgo, para rodear el Palacio de Bellas Artes, tomar Eje Central Lázaro Cárdenas, y entrará por la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

A los largo de la ruta, ya se puede observar que negocios han protegido sus facahdas con vallas, en tanto que algunos de los monumentos como la Glorieta a Cuauhtémoc y el Hemiciclo a Juárez también han sido blindados.

El mismo Palacio de Bellas Artes está completamente rodeado por una valla de metal, en tanto que la Plaza Alameda y el Hotel Hilton, dobre Avenida Juárez, también ya cuentan con protecciones ante cualquier eventualidad.

"Yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. Y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el Palacio (Nacional) y la Catedral (Metropolitana), para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo", dijo López Obrador esta mañana.

En tanto, el gobierno de la Ciudad de México hizo también un llamado a que la movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer se desarrolle de manera pacífica para resguardar la seguridad de manifestantes, transeúntes y residentes de la zona.

Protocolos de seguridad en CDMX

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa Franco, advirtió que que el despliegue y actuación policial de las 3 mil policías se realizará con base en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, así como los Protocolos de Actuación Policial para la Protección de personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones y de Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención de Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México.

Resaltó que personal policial únicamente estará equipado con casco, escudo, coderas, rodilleras y extintores.

El ERUM dispondrá de 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75 paramédicas y paramédicos que atenderán cualquier emergencia médica que pueda presentarse.