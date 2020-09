Bloquean Circuito Interior padres de niños con cáncer, CDMX

CDMX.- Madres y padres de niños con cáncer protestan afuera del Hospital General La Raza, del IMSS, para exigir medicamentos oncológicos para sus hijos.

Los padres de familia bloquean un carril de Circuito Interior, frente a la unidad médica, para denunciar que desde hace meses hay escasez de fármacos para cáncer infantil.

Pamela Mentado, madre de una niña de 3 años con leucemia, afirmó que desde hace dos meses hay abasto irregular del medicamento Cardioxan, un protector para el corazón, y del fármaco Daunorrubicina.

Además, afirmó, desde hace un año escasean las medicinas Vincristina y Ciclofosfamida.

"Van dos meses que están faltando los medicamentos. Hoy no están y a la semana te lo reponen, pero vuelve a faltar. Te dan unos y te quitan otros. El chiste es que el tratamiento esté completo", indicó.

Agregó que con esta protesta exigen al IMSS que dé un plazo en el que se comprometa a abastecer la plantilla completa de medicamentos oncológicos.

"Ya me cansé de que me digan: 'mamita, su hija se va a internar porque no está esta quimioterapia'", señaló.

Exigimos respuesta pronta. Los niños aquí siguen y no van a dejar de existir porque haya Covid

En tanto, una comisión de cinco madres sostiene una reunión con el director general del IMSS en las oficinas centrales del Instituto, de acuerdo con los padres.

En enero de este año, padres y madres ya habían protestado en este hospital por falta de medicamentos oncológicos.

Mari Vargas, madre de una niña de 15 años con leucemia, indicó que entonces firmaron un acuerdo con autoridades del Seguro Social en el que se comprometían a garantizar el abasto de fármacos oncológicos, pero, sostuvo, no lo cumplieron.

