Buscado en CDMX, aparece Raymundo Collins en Washington; 'la ley está de mi lado', dice

Raymundo Collins, ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, fue visto este miércoles en la capital estadounidense, cerca del recinto donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios.

Collins es investigado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por un presunto desvío millonario en el Instituto de Vivienda (Invi).

El ex funcionario capitalino fue visto en las inmediaciones del Instituto Cultural Mexicano.

Sin embargo, al ser abordado, se negó a responder preguntas.

Ante la insistencia de reporteros, Collins se limitó a decir que la ley está de su lado y que su presencia en el lugar no esta relacionada con la visita de autoridades mexicanas, entre las que se encontraba el Canciller Marcelo Ebrard, con quien también trabajó.

-¿Qué hace aquí en Washington, viene a buscar al Canciller?, se le preguntó.

"¿A qué Canciller?".

-¿Ebrard?

"No".

-¿Vio a alguien de la delegación mexicana?

"No, ¿están aquí?".

-Pero está usted por el Instituto Cultural Mexicano, que es donde estuvo el Presidente.

"Ah, no sé".

-¿Cuál es el estatus de su proceso?

"Ah, no sé, tendrían que preguntarlo en México".

-¿Pero usted qué puede decir?

"Yo no voy a decirles nada".

-¿Lo está litigando?

"Sí, se está litigando".

-¿Puede regresar a México, cuál es la situación? ¿Nos regala un minuto?

-"No, persíganme, está muy bueno el clima".

¿No viene a buscar a ninguna autoridad mexicana?

"No, no".

-¿Venía al Instituto Cultural?

"No voy a dar ninguna declaración gracias".

-¿Pero no ha buscado a ninguna autoridad para que lo ayuden en su proceso?

"No, la ley es la única que ayuda en los procesos".

-¿Está la ley de su lado?

"Claro, por supuesto".

En 2002, Collins fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del entonces Distrito Federal.

En la Administración de Ebrard estuvo al frente de la Central de Abastos (Ceda).

En 2012, el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo designó director del Instituto de la Vivienda (Invi), cargo que ocupó hasta 2018.

En julio de ese año fue designado Seguridad Pública.

En 2020, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que Collins era investigado por un desvío de recursos públicos.