Buscan prevenir adicciones y deserción escolar en menores en México

México.- Gabriel, de 25 años de edad, afirma que en el mundo de las drogas te obsesionas y cada vez quieres más, hasta que el dinero ya no alcanza, y haces todo lo posible por conseguir más sustancia. Él llegó a ese extremo: robó, asaltó y decidió prostituirse. Actualmente, lleva año y medio sin ver a su mamá, y de lo que más se arrepiente es de no haber valorado a su familia.

Esta es una de las doce historias que son parte de la campaña «¿No pasa nada?», relatos con los que se busca prevenir las adicciones entre niños y jóvenes mexicanos creada por Malala Academia, institución de asistencia privada sin fines de lucro.

Esta propuesta busca prevenir las adicciones y evitar la deserción escolar; así como empoderar a niños y jóvenes en condiciones de riesgo mediante un modelo de intervención digital, el cual ofrece reinserción social para que los jóvenes en riesgo retomen la escuela mediante clases en línea, conversaciones digitales y testimonios en videos, explicó Marco Polo Gutiérrez, director de Malala Academia IAP, en entrevista en vivo a través del Facebook de periódico EL DEBATE.

A raíz de la pandemia, surgió este plan de hacerlo de manera digital: «Nos hemos tenido que reinventar. Nuestro modelo de intervención es que nuestros niños intercambian una hora de estudio dentro de nuestras academias por una hora de artes marciales, así prevenimos la deserción escolar y la delincuencia en sus orígenes», comentó.

El infierno disfrazado

Gutiérrez mencionó que a lo largo de esta pandemia han detectado muchos casos de desintegración familiar, problemas económicos que en ocasiones provocan muchas adicciones, además de violencia intrafamiliar por la situación del «Quédate en casa». Destacó que cuatro millones de niños en México no tienen acceso a la educación, y se espera que un millón 600 mil no se inscriban en este nuevo ciclo escolar digital por situaciones tecnológicas, económicas o sociales que padecen.

Estos relatos buscan plasmar una historia de vida, que su experiencia sirva de algo para que más gente sepa del infierno que se vive al ser adicto, para enseñar a los niños y a las niñas a decir no al recibir algo indebido, explicó: «Muchas veces piensas que de nosotros podría estar lejano, y resulta que no, están alrededor, está en todas partes esta problemática de adicción —dijo—. “No pasa nada”, palabras que ocultan un verdadero infierno, que lo disfrazan de placer, que poco a poco se convierte en un círculo de sufrimiento, de dolor, de conflictos, de muchas pérdidas, de enfermedades, que te llevan al hospital, a la cárcel o incluso a la muerte», comentó.

Influencia y delincuencia

Contó que a lo largo de su experiencia han detectado que en niños de 12 años de edad es donde la delincuencia tiene más oportunidad de influir. De ahí la importancia de estar cerca de ellos. Otro factor es que muchos de los padres de familia tienen un historial de haber tenido problemas antisociales de todo tipo, y por lo cual los límites no están bien establecidos, como los que podría tener la sociedad en conjunto, límites claros que no todas las familia tienen, destacó. «Cuando los menores ya consumen estas sustancias, cambian su forma de vestir a una más descuidada; cambian su actitud, tienen amistades que no quieren que los padres conozcan, muchos focos rojos a los que hay que ponerles atención», afirmó.

Algo sorprendente es que sabe que niños de primaria ya tienen acceso a estas sustancias. Las que identifican como las más comunes son la marihuana, los solventes y el crac.

Para el activista, es necesario que la sociedad organizada participe en esta causa, pues no solo es un tema del Gobierno de áreas de salud, pues realmente es un esfuerzo en el que la comunidad tiene que trabajar muy fuerte, opinó. De esta manera, se puede lograr el objetivo de que los niños y las niñas tengan incidencia positivas, oportunidades y una opción de vida.