CDMX: entre las entidades con mayor índice de contagios por Covid-19

De acuerdo con el último reporte de la situación de la pandemia en la Ciudad de México, el número de camas generales ocupadas es de 467, en tanto que el número de camas ocupadas con ventilador es de 262.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que en las últimas 24 horas se reportó un aumento de un punto porcentual en la ocupación de camas generales, de tal manera que la disponibilidad es de 81%, mientras que la de camas con ventilador se mantuvo sin cambios con 85%.

En México hasta el día de hoy, se han confirmado 2 millones 519 mil 269 casos totales y 233, 047 defunciones totales por Covid-19.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son la CDMX, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, que en conjunto conforman el 67 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

La capital suma 685 mil 240 casos acumulados por la enfermedad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 1 mil 831 más que el día anterior, con 11 mil 979 activos confirmados, 976 más que en el reporte anterior.

Por otra parte, la Ssa refirió que se han registrado 38 mil 179 casos activos estimados, que representan 1.4 por ciento de toda la pandemia y se ha confirmado un incremento de 17 por ciento respecto a la semana anterior.

A la alza fallecimientos en CDMX por Covid-19

La ciudad que gobierna Claudia Sheinbaum Pardo registra, hasta ahora, 44 mil 500 fallecimientos por la enfermedad derivada de China y en las últimas 24 horas se reportaron 30 defunciones por la enfermedad.

La mandataria local consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.