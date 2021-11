CDMX recibe record guinness por tener más puntos wifi gratuitos en el mundo: Sheinbaum

La Ciudad de México recibió hoy su segundo record guinness y está vez lo hace por ser la ciudad con más puntos wifi gratuitos del mundo, con más de 21 mil 500 centros, por encima de ciudades como Moscú, Tokio y Seúl.

Y es que el Gobierno de la Ciudad de México se propuso el reto de superar en poco tiempo un nuevo título Guinness World Records, por el mayor número de hotspots en una misma red de wifi gratuito.

"Guinness World Records certifica al Gobierno de la Ciudad de México con el mayor número de hotspots en una misma red de wifi gratuito con una cifra oficial de 21 mil 500 puntos; en horabuena Ciudad de México", indicó el adjudicator oficial del reconocimiento internacional, Carlos Tapia Rojas.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destacó dicho record como un gran reconocimiento que trae varios beneficios para los habitantes de la CDMX, que en un periodo mayor a los dos años pasó de menos de 100 puntos a más de 21 mil 500 puntos de wifi gratuitos.

Todo empezó en marzo de 2019, cuando se habilitaron los primeros puntos de acceso a internet en la Ciudad de México; en ese momento los capitalinos contaban con menos de 100 puntos de wifi gratuito habilitados.

Entonces, CDMX se colocaba entre los últimos lugares de la ciudades del mundo, en el lugar 85, en términos de conectividad pública. Para lo cual fueron fundamentales contar con 13 mil 614 postes del C5 para comenzar a colocar puntos de internet.

Así, en poco más de dos años y medio, el Gobierno de la Ciudad de México ha logrado llegar a 21 mil 500 puntos de wifi gratuitos distribuidos a lo largo de las 16 demarcaciones que conforman a la capital del país.

"Esto nos coloca como la ciudad del mundo con más acceso a internet público gratuito abierto. Estamos 500 puntos por arriba de Moscú, Rusia, que era la ciudad que hasta hoy ocupaba el primer lugar", expresó José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.

La Ciudad de México también se encuentra ocho mil puntos arriba de Seúl, Corea del Sur, y 11 mil puntos arriba de Tokio, Japón. Los más de 21 mil 500 postes en CDMX tienen 100 megas de capacidad con una garantía de navegación de al menos tres megas.

Por ultimo, la red de wifi gratuita no tiene formularios de llenado, no se captura ningún dato personal de quienes navegan y no hay restricciones de tiempo ni de contenido, lo cual lo hace el internet más extensivo, abierto y libre del mundo.