CDMX registra cerca de 7 mil contagios de COVID-19 en promedio

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente este viernes a la ciudadanía para completar su esquema de vacunación, debido al incremento de contagios de COVID-19, que en la última semana rebasaron la cifra de 7 mil diarios promedio.

"Estamos viendo al día de hoy cerca de 7 mil contagios en promedio en la última semana, con días que ya se acercan entre los 8 mil a los 9 milcontagios reportados", expresó Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública.

"De hecho, nuestro programa de macro quioscos estamos en los niveles más altos de toma de muestras, y al mismo tiempo también en los niveles más altos de dispositivos identificados".

En conferencia de prensa, Clark advirtió que el número de positivos identificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica superan los valores de hace un año, en el módulo de enfermedades respiratorias.

"Sí es notable el incremento con mayor velocidad de lo que vimos en la tercera y segunda ola en términos de positivos identificados", sostuvo.

Clark señaló además que en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, administrados por la Secretaría de Salud, al día de ayer había un total de 202 pacientes, 127 de los cuales, el 81 por ciento de todos los pacientes hospitalizados no contaba con ningún tipo de vacuna.

Un porcentaje adicional del 3 por ciento no contaba con el esquema completo, expesó el funcionario capitalino

"Podemos entonces hablar que 84 de cada 100 pacientes que estamos viendo en los hospitales del gobierno de la ciudad, que creemos son representativos de la dinámica hospitalaria de todo el Valle de México, son personas que no completaron su esquema de vacunación", apuntó.

Clark refirió que el gobierno capitalino estima que cerca del 4 por ciento de las personas no tienen esquema completo en la ciudad, y eso significa que el riesgo es casi 20 o 25 veces mayor de ser hospitalizado en caso de contraer covid, que en caso de estar vacunado.

"Por eso este llamado tan atento, que consideramos urgente, en estos momentos de la transmisión del virus a que las personas no vacunadas acudan a vacunarse de la manera más pronta posible", subrayó.

"Continuaremos con sedes de rezagos, queremos hacerlo muy fácil, los requisitos son muy básicos, llegaremos en algunos minutos pero si queremos que quede clara esta información y este dato, como un llamado de atención muy, muy serio a la población en este momento de alta transmisión del virus".

Hospitalizaciones por COVID en CDMX

El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública menció que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay mil 493 personas hospitalizadas en este momento, al corte el día de ayer, de las cuales mil 259 están en camas generales y 234 en camas que requieren incubación mecánica.

Afortunadamente, apuntó el funcionario, un menor número de las personas hospitalizadas en esta etapa está mostrando síntomas severos dentro del criterio de hospitalización.

En la Ciudad de México, en tanto, hay 1.239 hospitalizados, de los cuales 1 mil 31 son hospitalizados generales y 208 hospitalizados que requieren ventilador.

"Si bien es claro este incremento de hospitalizados que hemos visto en los últimos días, afortunadamente no se ha traducido tampoco en las hospitalizaciones con ventilación mecánica", señaló Clark.

Sin embargo, continuó, lo que se observa es que un número importantes de hospitalizados son personas que optaron por no vacunarse, que no completaron el esquema de vacunación, a pesar de tener distintas oportunidades para hacerlo.

"No es demasiado tarde todavía, estamos teniendo sedes para rezagados el día de hoy, mañana, la próxima semana", especificó el funcionario.

Resaltó que la tasa hospitalización de personas no vacunadas es casi 13 veces mayor que la de personas vacunadas, por 100.000 habitantes anualizadas, y este incremento se ha dado de manera importante en los últimos días, conforme aumentan los contagios.

"Es decir, desafortunadamente el virus está encontrando a personas no vacunadas y afectandolas de manera mucho más seria. No es que las personas vacunadas todas estén exentas de riesgo tenemos que también ser claros de eso pero están en una proporción muy distinta y en un nivel de riesgo muy diferente al de las personas no vacunadas", aseveró.

Esta última semana estamos viendo números importantes de incrementos de casos, que ya nos posicionan arriba de los momentos de mayor contagio de hace un año, añadió Clark, y afortunadamentel as hospitalizaciones todavía se encuentran en niveles muy distintos a los de hace un año.

El funcionario apuntó que no significa que el gobierno de la CDMX minimice los hospitalizados, pero destacó que muy importante que las personas se cuiden.

"Como se ha visto en otras partes del mundo, los casos que se identifican el día de hoy no impactan en hospitalizados con la misma magnitud que impactaban antes, y mucho menos en las defunciones, que todas se encuentran en niveles prácticamente de mínimos históricos", dijo Clark.