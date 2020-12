CDMX supera el 83% de ocupación hospitalaria por Covid-19: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a este martes la Ciudad de México está sobre el 83 por ciento de ocupación hospitalaria de enfermos de Covid-19 y que algunos hospitales pueden estar saturados.

En su videoconferencia de prensa, la mandataria explicó el avance de la ampliación de la capacidad hospitalaria, y señaló que todavía mañana se prevé que siga creciendo la misma.



"El IMSS nos informó que dos hospitales que no estaban dedicados a Covid van a tener un grupo de camas dedicadas a Covid, de la misma manera el City Banamex a partir de mañana ya tiene la ampliación particularmente de camas de terapia intensiva", abundó Sheinbaum.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estamos sobre el 83 por ciento de ocupación hospitalaria".

Advirtió que el aumento que se registra en ocupación hospitalaria hasta el día de hoy tal vez no se refleje aún en el reporte que este martes dio a conocer la Secretaría de Salud.

Puede interesarte: Ciudad de México registró más de 21 mil muertes por Covid-19

En el corte de ayer, el gobierno capitalino reportó 5 mil 848 camas ocupadas en la Capital.

De los hospitales del gobierno local se prevé que se incremente la capacidad en 20 camas más en el Hospital General de la Villa y otros hospitales han cambiado el perfil de la atención que ofrecen a los enfermos de Covid-19.



"El INER por ejemplo ya prácticamente todas sus camas las está dedicado a terapia intensiva", describió Sheinbaum.

"A lo mejor algunos hospitales ya no tienen espacio pero hay otros que sí lo tienen".

Puede interesarte: Edomex evalúa ampliar semáforo rojo ante crecimiento de ocupación hospitalaria

Cuestionada sobre si el gobierno de la Ciudad tiene detectado que algunas personas están saliendo de la Capital para atenderse en otras entidades ante la saturación hospitalaria, la Mandataria respondió que es a la inversa y que lo que saben es que personas de otras entidades continúan acudiendo a la Ciudad para atenderse.

REFORMA dio a conocer hoy que para la primera quincena de enero el Gobierno capitalino estima que continúen aumentando las hospitalizaciones y que probablemente se llegue a los 9 mil 512 hospitalizados.

"No hay oxígeno": la escasez que asfixia a los enfermos de CDMX

El cartel "No hay oxígeno" cuelga cada vez con más frecuencia en la puerta de los establecimientos que venden equipos médicos en Ciudad de México, donde la saturación de hospitales por la Covid-19 lleva a muchas personas a buscar tanques de oxígeno médico para sus familiares enfermos en casa.



En una tienda de la colonia Roma de la capital mexicana, hace dos días había una fila de decenas de personas esperando a rellenar sus tanques. Hoy, ya no hay casi nadie.

"No tenemos oxígeno hasta nuevo aviso", comenta el celador a todas las personas que llegan con sus tanques peregrinando de tienda en tienda.



Uno de ellos es Roberto Pérez, quien había llegado a este lugar con esperanza después de no encontrar ningún establecimiento donde rellenar el tanque portátil en su barrio del norte de la ciudad.



"Aquí es de 24 horas, se supone que aquí tendrían que tener pero no hay. Hay que buscar otro lugar", cuenta resignado Roberto a Efe, pues la última vez que recargó oxígeno fue el domingo.



"Es para un familiar. Desafortunadamente se enfermó de covid y hay que buscarle oxígeno", revela sobre el enfermo, un hombre de 60 años que satura a un 65 % de oxígeno en sangre, cuando lo recomendado es el 95 %.

Con información de Agencia Reforma y EFE