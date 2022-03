CDMX tiene sus estafadores de Tinder; reportan robos y extorsiones durante encuentros

En la Ciudad de México también se usa Tinder para contactar a potenciales víctimas para robarles, tal como sucede en el documental de Netflix que cuenta la historia real de un individuo en Europa que se hacía pasar por magnate para seducir a mujeres y estafarlas.

Los delitos van desde el robo y la extorsión hasta la publicación de fotos o videos íntimos sin consentimiento, de acuerdo con denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A Laura le robaron sus pertenencias cuando fue a un hotel con un hombre al que contactó a través de la aplicación.

Me meto al baño y comienzo a bañarme, tardándome unos 10 minutos; cuando salgo del baño veo que ya no estaba. Al dirigirme a mi bolsa me percato que ya no estaba el teléfono celular propiedad de mi madre", relató.