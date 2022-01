CIDE suma otra renuncia, mientras AI ve "amedrentamiento innecesario" en vigilancia de SPF

A la par de la entrada del Servicio de Protección Federal (SPF) al campus Santa Fe para encargarse de las labores de vigilancia, que Amnistía Internacional (AI) calificó de amedrentamiento innecesario, el secretario de Vinculación del CIDE renunció a su cargo este 31 de diciembre.

A través de un brevísimo oficio dirigido a José Antonio Romero Tellaeche, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el académico Carlos Heredia Zubieta le notificó su salida, destacando que fue éste quien se la solicitó.

“Por este conducto y en atención a su requerimiento, le presento mi renuncia al cargo de Secretario de Vinculación del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., efectiva de inmediato”, reza el párrafo único del oficio enviado a Romero Tellaeche, en hoja membretada y con la fecha de hoy.

Asimismo, en un segundo comunicado, éste de manera personal y más extenso, Heredia Zubieta destaca que la crisis que cimbra desde agosto al CIDE fue “provocada en buena medida por una intervención externa que impulsa el pensamiento único”.

“Creo ser fiel a las expresiones de la abrumadora mayoría de nuestra comunidad cuando afirmamos que nuestra defensa del CIDE es en favor de la libertad académica y de la razón crítica”, destacó el académico.

De igual forma, tras asegurar que “la ruta no es la de las purgas y la intolerancia. Por el contrario, no debemos temer a la discusión pública de nuestros problemas y diferencias”, llamó a aprovechar “la capacidad de mediación de la Secretaría de Gobernación” a fin de resolver el conflicto y fortalecer al CIDE convirtiéndolo en una institución más incluyente y participativa, aunque es la dependencia federal a que no ha respondido al llamado de la Comunidad Estudiantil para mediar entre ellos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Nuestra pasión es la educación. La entendemos como el proceso de abrir las mentes a las ideas y al pensamiento crítico. El CIDE siempre ha estado al servicio del Estado mexicano; hoy 42 por ciento de nuestros egresados laboran en la administración pública”, resaltó a la vez de recordar que el 3 de septiembre de 2020 el presidente López Obrador aseguró llevar un gobierno que garantiza las libertades y sin imponer un pensamiento único, luego de que Romero Tellaeche ha sido acusado de buscar imponer, con María Elena Álvarez-Buylla desde el Conacyt, la ideología de la Cuarta Transformación.

Lamenta AI entrada del SPF

Por otra parte, a la par de acompañar esta tarde a la comunidad estudiantil, con la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), Amnistía Internacional consideró que el dejar la seguridad de las instalaciones educativas al SPF, “genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica”.

Ello, debido a que la presencia de instituciones facultadas para intervenir en la comisión de delitos y el uso de la fuerza configuran un riesgo para el ejercicio de la libertad académica, destacó la organización internacional de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, a través de un comunicado, emitido antes de las 13:00 horas, cuando personal femenino desarmado del SPF inició su contrato bianual al interior del campus ubicado en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, AI reiteró su llamado a Romero Tellaeche a cancelar el convenio con el organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Con la medida iniciada hoy, el CIDE se convierte en una de las pocas instituciones académicas del país que es resguardada por una fuerza policial del Estado, lo que afecta directamente el principio de inviolabilidad del espacio académico establecido en la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria”, afirmó en el mensaje la directora ejecutiva del AI México, Edith Olivares.

Leer más: Como les anunciaron, el SPF entró al CIDE a vigilar el campus Santa Fe; no hay confrontaciones

En tanto que personal de Amnistía Internacional y de la CNDH, ésta última a petición del CIDE y de los estudiantes, acompañaron a los alumnos a la llegada del SPF, que remplazará el servicio de seguridad privada a petición del director, en lo que tanto los activistas como el alumnado han calificado como un acto intimidatorio.