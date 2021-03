Cae por extorsión Diana Sánchez, candidata a diputada en CDMX; acusa persecución política

La líder de ambulantes en el Centro Histórico y también candidata a diputada local por el Distrito 9 de la Ciudad de México, por parte del PRI en la coalición "Va por México", Diana Sánchez Barrios, fue detenida recientemente por personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla.

Su detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en seguimiento de una denuncia ciudadana por la probable comisión de los ilícitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla contra dicha persona. En el sitio, Sánchez Barrios comenzó una transmisión en vivo acusando que el hecho se debía una persecusión política en su contra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras la lectura de sus derechos constitucionales, la mujer fue llevada para su certificación médica y posteriormente ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con la finalidad de ser puesta a disposición del juez de control que la requirió.

Lee más: AMLO advierte sobre nueva crisis económica en México; tenemos que estar preparados, señala

Detención de Diana Sánchez

Durante la noche del 17 de marzo, elementos de la FGJCDMX leyeron la cartilla de derechos ciudadanos derivada de una orden de aprehensión en contra Diana Sánchez, candidata a diputada en CDMX, debido su presunta participación en varios delitos; tiene derecho a guardar silencio y recibir un defensor público en caso de contar con algún representante legal propio.

"Tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se dictamine lo contrario. Tiene derecho a no ser incomunicada, no ser tornurada ni intimidada o ser expuesta en medios de comunicación", indicó la oficial que le leyó sus derechos a la líder de comerciantes del Centro Histórico.

"Sí los comprendo. Esto es una persecución política. Soy una mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo. Yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa, no me voy a esconder", expresó Diana Sánchez durante la transmisión que realizó en sus redes sociales ante la lectura de su derechos.

Lee más: El coraje los esta llevando a enseñar el cobre, dice AMLO sobre Krauze

Finalmente, acusó que el hecho es un acto del gobierno de la Ciudad de México que no le permite participar y quiere callar a todo lo que se opone a ellos. "Demostraré mi inocencia, voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional".