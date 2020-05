Callar la violencia en este México ciego es un crimen: Frida Guerrera

México.- Para Frida Guerrera, su labor como comunicadora era narrar las historias de mujeres y niñas víctimas de feminicidios, pero la omisión de las autoridades la obligó a ir más allá y acompañar a familias en su búsqueda de justicia, labor a la que se dedica en cuerpo y alma desde hace cuatro años, dándole voz a quienes no son escuchadas en su doloroso clamor.

Durante el confinamiento por la contingencia sanitaria, Frida comentó para EL DEBATE en transmisión en vivo por Facebook que esta violencia no solo continúa, sino que se ha incrementado exponencialmente con las medidas de aislamiento social por la pandemia.

Voces de la ausencia

Frida Guerrera dijo que nunca se imaginó estar al frente de esta titánica labor ni dedicarse con el nacimiento de su labor incansable en la defensa de los derechos humanos a hacerle entender a la sociedad que las víctimas de feminicidios son mujeres y niñas que tienen sueños, vidas y una familia que las ama, que fueron arrancadas por sus agresores. «Todo el tiempo estamos abrazando familias nuevas, y las voces de la ausencia son las únicas que se entienden. Saben literalmente lo que es vivir sin corazón. No es un cliché: las familias se rompen».

La activista comenta que las historias que ella narra en El Blog de Frida son una invitación a entrar a las casas de las familias que se rompen. A estas familias rotas los tanatólogos les dicen que dejen de sufrir, cuando no pueden dejar de hacerlo: «Nosotros decimos que nunca se le puede decir a una familia víctima que siga adelante».

Representa a las familias

La fortaleza de Frida proviene de las familias que confían en ella más que en las autoridades; las familias de las víctimas que la buscan por sus redes sociales diariamente para pedir su ayuda porque saben que ella no las abandonará en su búsqueda. Sin embargo, les ayuda a su propio empoderamiento, que se informen leyendo la Ley General de Víctimas, el Código de Procedimientos Penales y que logren que la justicia tan anhelada en este país llegue: «Siempre he dicho que mi compromiso es con las familias, yo no represento a nadie más».

Frida comparte que incluso en las fiscalías les han comentado a las familias que ella acompaña que ese empoderamiento les hace mal.

Las familias de las víctimas de feminicidio en México toman la responsabilidad en muchos casos de investigar, buscar pistas e información para localizar junto con activistas a los presuntos asesinos y ponerlos a disposición de autoridades.

Empatía con la sociedad

Frida comentó que este es un tema al que las autoridades deben dar respuesta, pero como sociedad hay una tarea bien grande: «Antes de la pandemia, ya éramos una sociedad apática, criticona; que podemos estar llenos de una multitud, pero en una soledad absoluta».

La activista ve con preocupación el mundo pospandemia en torno al tema de la empatía, que como sociedad debemos entender que tenemos una responsabilidad enorme. Dijo que la descomposición social se debe a las enseñanzas de que no hay consecuencias.

Añadió que se deben retomar las riendas desde casa, enseñar a niños y niñas que nadie les pertenece y no lastimar, porque hay límites. Reiteró que como sociedad se debe entender que si no hay unión, la saña será mayor, y la violencia continuará.

«Denuncien, griten, abrácense», recomendó Frida a las jóvenes que sufren acoso en sus diversas formas, sobre todo que siempre denuncien para evitar que aumenten los feminicidios en México.

Empatía

Para ayudar a combatir la violencia, la activista pidió que hagan lo que puedan por los demás; y a las víctimas les envía el mensaje de que no están solas, pues la pueden contactar por medio de sus redes sociales en Facebook como Frida Guerrera Villalvazo, y Frida Guerrera en Twitter.

«Denuncien. Todos dejan una huella». La activista conminó a denunciar amenazas virtuales a la policía cibernética, pues la violencia se ha recrudecido en los medios virtuales. Frida dijo que tiene que haber un castigo, porque cualquier sujeto detrás de una pantalla se va a sentir con autoridad de amenazar a una mujer si no es denunciado.

