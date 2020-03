Capacitan a funerarias por coronavirus en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Personal de los servicios funerarios, públicos y privados, es capacitado para manejar los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus, expuso la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano.



"Hay un protocolo basado en normas internacionales, no es sofisticado, no hablamos del manejo de cadáveres por ébola, acá lo que se requiere son bolsas herméticas y que cuando el cadáver se pone en la bolsa, ya no se debe abrir", indicó López Arellano.

Las bolsas deben reunir algunas especificaciones como el gramaje, explicó."Las bolsas que se han comprado tienen esas características y se está solicitando una compra adicional", agregó la titular de Salud.La incineración, agregó, es un procedimiento recomendado y en caso del deseo de una familia para cumplir la tradición de velar el cuerpo sí podrá hacerse, sujeto a algunas condiciones."Lo pueden hacer por un corto tiempo y que no abran el ataúd, tenemos la costumbre en México de tenerlo abierto, por lo menos hasta la parte de la cara del difunto y las personas se despiden. Eso si no bolsa hermética y el ataúd cerrado", precisó López Arellano.La Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaría de Salud, inició desde hace un mes la capacitación de las funerarias.