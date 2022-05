Caravana Wixárika instala plantón en el Zócalo; esperan ser recibidos por AMLO

Integrantes de la Caravana por la Dignidad y la Conciencia Wixárika, que instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, manifestaron que intensificarán su protesta para que los atienda el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno capitalino a través de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres Guadarrama, aseguró que brinda acompañamiento a los 200 integrantes de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika, que arribaron el jueves 26 de mayo.

La caravana solicita atención al Gobierno de México respecto al tema de la restitución de hectáreas comunales en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit.

Batres mencionó que mediante personal de la Subsecretaría de Gobierno la administración capitalina ha estado en coordinación con la dirigencia de este grupo, que el viernes se instaló en el Zócalo capitalino, a las puertas de Palacio Nacional.

El funcionario capitalino detalló que durante las actividades del jueves se les apoyó con la instalación de cuatro baños portátiles a la altura de Paseo de la Reforma y Bucareli, donde realizaron una conferencia de prensa, posterior a la cual fueron trasladados al Parque del Mestizaje, donde pernoctaron con 20 casas de campaña y colchonetas.

Cabe señalar que también se les propuso montar una carpa en el parque, lo cual fue rechazado por el contingente.

En la Basílica de Guadalupe

El viernes, integrantes de la Caravana de Dignidad y Consciencia Wixárika acudieron a la Basílica de Guadalupe para realizar una ceremonia, tras 32 días de camino y recorrer 900 kilómetros.

En la puerta de la Capilla del Cerrito, junto a la Basílica, colocaron una especie de ofrenda con objetos rituales y rezaron. Después tocaron sus instrumentos e hicieron un baile colectivo.

Para los wixaritari y otros pueblos, el Cerro del Tepeyac había sido un lugar de peregrinación, ya que se trataba de la casa de la Madre Tierra.

Esta comunidad indígena reclama que se les devuelvan 11 hectáreas que fueron presuntamente invadidas por ganaderos de comunidades colindantes, por lo que piden ser recibidos por el presidente López Obrador.

"Los pueblos indígenas no tenemos por qué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo", expresaron en un comunicado.