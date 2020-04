Cárceles, vulnerables por Covid-19; autoridad va por Ley de Amnistía

México.- Mientras la pandemia del COVID-19 aumenta el número de casos en México, los centros penitenciarios se vuelven cada vez más vulnerables en salud y en justicia, destacan organizaciones nacionales e internacionales.

Además, señalan que el gel antibacterial, la distribución del agua y sobre todo la sana distancia pueden no ser una prioridad en medio del hacinamiento que atraviesan diversas cárceles del país. Reclusorios estatales de Yucatán y de la Ciudad de México ya han presentado los primeros contagios.

En Sinaloa, Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, destacó que no se han presentado contagios de COVID-19 en los cuatro penales ubicados en Ahome, Angostura, Culiacán y Mazatlán, y además dijo que como medidas preventivas han suspendido las visitas y trabajan en la prevención con el personal de guardia y de custodia, el único contacto con el exterior.

Ley de Amnistía

Ante este panorama, el senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, convocó desde el pasado viernes a los senadores para avalar la Ley de Amnistía.

Este lunes, la ley fue finalmente avalada en lo general, con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Con el voto en contra del PAN y la ausencia del PRI. El objetivo es «despresurizar» los centros penitenciarios del país como un acto humanitario para evitar contagios masivos de COVID-19 al interior de los reclusorios.

La Ley de Amnistía beneficiará exclusivamente a personas que hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal; aquellas que no sean reincidentes respecto del delito que están sentenciadas y que hayan cometido delitos antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

El Ejecutivo federal precisa que deberá integrar una comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a esta ley. La solicitud de amnistía será resuelta por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Los supuestos en los que aplicará la amnistía es por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos contra la salud que hayan sido cometidos por personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, por tener una discapacidad permanente o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada. También aplicará para aquellas personas que hayan cometido robo simple y sin violencia pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Sistemas vulnerables

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización civil Reinserta, que trabaja en apoyo a reos, hombres, mujeres, adolescentes y niños de las cárceles mexicanas, señaló que el sistema penitenciario en México no está diseñado para ninguna pandemia. Sostuvo que desde hace años el acceso a la salud ha generado deficiencias importantes en los sitios de reinserción.

Además, vía telefónica, precisó para EL DEBATE que por más que se tomen medidas preventivas contra el COVID-19, se quedan solo en eso, porque no puede haber medidas absolutorias dentro del sistema. Entre los ejemplos, manifestó el flujo del personal de guardia y custodia, mismo que entra y sale del establecimiento, pudiendo llevar a los presos el virus.

Niño de Rivera destacó a su vez que el autogobierno que existe en los penales puede ser un gran problema a la hora de cesar las visitas como medida de prevención: «Estados con autogobierno tienen visitas cuatro veces a la semana. No puedes llegar a decir se cancela la visita. Si ellos dicen que no, entonces corres el riesgo de que te amotinen. Creo que es una sentencia de muerte, básicamente», lamentó.

A lo anterior sumó que normalmente es la familia quien provee de comida desde fuera, y tampoco es viable para el sistema cerrarles las puertas, por la dificultad que le representaría a la autoridad alimentar a tantas personas.

La cofundadora de la organización civil Reinserta mencionó que en algunos de estos sitios se ha suspendido la visita a menores de edad y a los adultos mayores.

Respecto a los menores, consideró que es complicado salvaguardar su integridad, porque están en una situación de vulnerabilidad adentro y afuera: «Nosotros no consideramos que sacar a los niños, mientras no haya un brote, sea algo que se debe de hacer, pero en el momento que se den los casos, ya sea aislar o bien que salgan las mamás o las mujeres embarazadas», recomendó.

Sobre el aspecto judicial, precisó que el 47 por ciento de la población penitenciaria sigue en proceso judicial, y al estar frenados todos los procesos es muy probable que muchos pasen más tiempo en la cárcel del cual les corresponde:

«Ciertas organizaciones y activistas han salido a declarar que es importante que dentro de las medidas que se puedan generar sea quizá sacar de la cárcel a aquellas personas que están por delitos no graves, o cuyos casos sigan en proceso por delitos no graves, pero son medidas que no se han querido implementar, creo que hay una negligencia en materia de justicia para poder prevenir una situación catastrófica, pero también es difícil de enfrentar», opinó.

Sinaloa

Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en Sinaloa, detalló que, en el estado, al personal de custodios penitenciarios que atiende a más de 2 mil 100 reos en sus cuatro recintos se le dotó de material como guantes, cubrebocas y gel antibacterial.

Asimismo, dijo que les brindaron algunos protocolos porque deben salir a sus hogares y regresar con los reos.

Carlos Alberto Hernández Leyva señaló además que dentro del penal de Aguaruto, en Culiacán, existe una planta que permite procesar y fabricar hasta 300 litros de cloro, y con esto se está surtiendo al resto de los penales para sanitizar áreas de trabajo, de equipamiento y también las áreas de ingreso, pase de lista, tanto para reos, como para trabajadores.

Se adquirieron algunas bombas para sanitizar las áreas de trabajo con cloro, bombas de aspersión, y ellos desinfectan sus áreas.

Mientras que los reos en Sinaloa han aceptado la suspensión de visitas, hasta el momento el Gobierno del Estado trabaja en un programa para ingresar computadoras que les permita estar en contacto con sus familiares, según destacó el funcionario a EL DEBATE.

Cruz Roja internacional

Vincent Ballon, jefe de la Unidad de Detención de Cruz Roja Internacional, señaló que la salud de los detenidos debe ser protegida, no solo porque es lo correcto, sino por el bien de toda la sociedad.