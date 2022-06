Carlos Abraham García tiene todo listo para correr el Campeonato Racing Bike México GP400

El piloto mexicano Carlos Abraham “AB” García platicó con Debate previo a la tercera carrera del Campeonato Racing Bike México GP400, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo domingo 26 de junio.

Abraham García compartió gran parte de su trayectoria como piloto, tanto logros como experiencias personales que lo han acompañado e llevado a ser una figura dentro del deporte del motociclismo en México.

Como sucede en la gran mayoría de casos con los deportistas, Abraham fue impulsado por su padre, pues desde temprana edad fue quien lo inculcó en esta rama del deporte del motociclismo.

Foto: Especial

“Empecé a correr a los cuatro años de edad, mi papá fue principal figura en mi deporte, fue quien me enseñó todo lo que sé, quién me motiva y actualmente es parte fundamental de mi equipo”, comentó.

El originario del Estado de México y nacido en el año 1997, Abraham fue adquiriendo experiencia con el paso del tiempo pues gracias a los valores del motociclismo, desde temprana edad le ayudaron a conseguir grandes objetivos.

En 2013 se presentó uno de los parteaguas de su carrera pues obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Racing Bike Capital dentro de la categoría Novatos Superbike, y a lo largo de la temporada consiguió siete de ocho podios posibles.

Además, cuenta con experiencia internacional ya que en 2014 disputó la Copa Pulsar Iberoamericana, que reunió a más de 160 pilotos y que tuvo lugar primeramente en Argentina y posteriormente en Cancún logró ser el mejor piloto mexicano posicionado, obteniendo el cuarto lugar.

El piloto mexicano cuenta con una trayectoria sumamente llamativa ya que suma un total de 163 carreras disputadas, consumando 113 podios.

A pesar de ser “una vida muy limitada”, también le han sabido recompensar ya que “no hay mejor satisfacción que cumplir tus sueños y tus metas”.

Para las cuestiones de preparación físicas y mentales Abraham comenta:

“Me tomo una carrera a la vez, cuando sé la fecha de la próxima carrera me mentalizo totalmente en ese circuito. Cierro los ojos y paso constantemente como si estuviera arriba de la moto, eso me ayuda a familiarizarme con el circuito, y trato de imaginarme diferentes escenarios como buenos o como malos.

“Todos los días me levanto a las seis de la mañana, hago deporte, cardio y trabajo resistencia y mantengo un régimen muy estricto de preparación”.

Sobre la carrera en el Autódromo dijo que es increíble correr en el Autódromo Hermanos Rodriguez, porque en la Ciudad de México hay mucha afición.

"La pista… me encanta esa pista. Algo que me ayuda mucho es que me centro en divertirme y los resultados vienen por sí solos. Ahorita estoy tranquilo, probablemente el sábado estén un poquito los nervios más alborotados pero ahorita estoy seguro del trabajo que tengo atrás", expresó.

Para finalizar, habló de lo que le depara a él como piloto de motociclismo y el legado que pretende dejar en las nuevas generaciones.

“Hay muchos proyectos, estamos trabajando para ello. Por lo que estamos trabajando es tratar de ser el primer mexicano en correr el Campeonato del Mundo y abrir la puerta para que otras generaciones y pilotos estén representando”.