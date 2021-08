Carlos Villasana y su colección de fotos del DF que se fue, pero no muere

Mientras en el Congreso local los diputados analizan una nueva regulación a la publicidad exterior en la Ciudad de México, surgen dos preguntas ¿No se convertirá en otra sin esos anuncios enormes y coloridos en sus calles? Y aparece Carlos Villasana con su “La ciudad que ya no existe”.

La CDMX “se transforma en todo momento, vas al centro o a cualquier colonia y ya cerró, y más con la pandemia, piensas ´ahí no estaba´ y recuerdas qué había ahí; nosotros como mexicanos tenemos una historia increíble, una herencia cultural en todos los sentidos, entonces de alguna manera tiene que estar presente en los libros y en nuestra formación”, dice Villasana sobre los miles de cambios de una ciudad que apenas hace poco dejó formalmente su nombre de Distrito Federal.

Con el libro de 100 fotografías de la vida en la capital del país viene una de antes de la ampliación de Paseo de la Reforma, por ahí de 1953, donde aún se aprecian sus edificios viejos y grandes que hacían juego con esos tan arraigados anuncios espectaculares de los que ya quedan pocos y que, indudablemente me recuerdan ese anuncio de calcetines en Puente de Alvarado.

“No sabes que ver, si el inmueble o los anuncios, y es muy curioso cómo funciona uno, luego dices está cargado de anuncios, pero cuando ya pasó tiempo, te llaman la atención los anuncios, dices qué bonito letrero, como se vería en la noche iluminado”, refiere sobre la foto en la que aparecen dos niños al centro, minúsculos, entre los edificios y anuncios de bebidas. “Seguramente fue el papá que los agarró de pretexto, ´de vamos a un paseo´ y tomó fotos”, refiere.

En entrevista para DEBATE, agrega que el libro, como la fotografía, “también te habla de un periodo, de edificios inconclusos por cambios de administraciones, de que cada administración quiere borrar a la otra o hacer su obra magna para que digan ´Ah, esta es la huella de mi sexenio´ y ´lo anterior no funciona´, eso ha sucedido siempre, ahí están las imágenes de finales de siglo XIX y todo”, en referencia a la portada, con lo que sería el Palacio Legislativo al estilo Capitolio estadounidense, ahora Monumento a la Revolución.

Pero lo que más llama la atención de esta recopilación es que no solo muestra parte de la historia de la ciudad, sino que nos ofrece una mirada a sus vidas, pues a diferencia de otros similares, éste es de puras fotos de “civiles”, que, con las descripciones, es como si uno volviera al álbum familiar mientras toma café con los amigos, recordando esa vieja ciudad por la que alguna vez anduvieron.

Que ahí está lo más curioso de la CDMX, pues mientras vemos cómo desaparecieron edificios, avenidas, letreros, negocios y hasta costumbres, en muchas cosas sigue siendo la misma sin importar cuántos años han pasado; por ejemplo, las tiendas del Centro Histórico, aquellos legendarios comercios que siempre se verán viejos, incluso en el libro hay una fotografía de una tienda de relojes que parece demostrarlo, pues aunque fue tomada allá por los años 20 o 30, se ve como si la tienda tuviera un siglo.

El esqueleto de lo que iba a ser el Palacio Legislativo y ahora es Monumento a la Revolución

Otra de las características de esta recopilación, que va de las décadas de 1930 a 1980, además de que mantuvo los colores y formatos originales de las fotografías, es el código QR que trae y que al escanearlo nos muestra la ubicación de donde fue tomada la imagen, sobre lo que Villasana destacó que ese extra le da vida, no solo más allá de las hojas, sino que permite que continuamente vaya actualizándose su contenido.

Con orgullo por su obra, Carlos ve ahí plasmada su pasión por la fotografía y el coleccionismo, a la vez de ser otra forma de compartirlo con los chilangos, además, claro, de su página “La Ciudad de México en el tiempo”.

También espera poder hacer una segunda parte o una continuación, pues recuerda que, de los miles de fotografías que tiene, para el centenar que salió publicado, María José Cortés, la investigadora iconográfica de Editorial Planeta, eligió de entre unas dos mil o tres mil imágenes.

Portada de La ciudad que ya no existe de Carlos Villasana

¿De dónde salieron?

Cuando uno tiene el libro entre las manos, es posible ver que la mayoría, y así lo refiere Villasana, no fueron tomadas por fotógrafos profesionales, y aunque muestran una cierta composición, muchas de las imágenes buscan capturar la emoción de un ser querido o la “energía” del momento, como aquella de la tabla gimnástica en el estadio o de los oficinistas en sus escritorios, los niños haciendo la tarea o los policías al estilo “A toda máquina”.

Cuestionado sobre el origen de las imágenes de su colección, Carlos refiere que las las ha ido consiguiendo a través de los años “en distintos tianguis, me iba yo a distintos mercados, por ejemplo La Lagunilla, el parque de Cuauhtémoc, que venden chácharas, aquí en Portales, entonces es algo así de te agachas y empiezas a buscar entre las fotos y pues ahí me fui haciendo de mi colección, una por una, a veces algún álbum o algo así, así fui recopilando todo esto”

“Es muy divertido ir a las chácharas, porque yo colecciono fotografías, pero ahí está el que colecciona juguetes o comics y hace 20 años los juguetes que estaban ahí no valían lo que valen hoy, o los de las redes, lo mismo me ha pasado, luego ya no puedo conseguir las mismas fotografías o ya no existen o hay más competencia, entonces si es complicado esto del coleccionismo”, refiere.

Por último, comenta que lo más curioso es que alguien se encuentre en una de las fotografías, como la pasó a Rafael Pérez Gay, quien comentó la publicación, y que se vio en la captura de una competencia de atletismo de los Juegos Olímpicos del 68, luego de que varias veces le preguntó a Villasana quién sería el primero en encontrarse.