Caso de enfermera del IMSS podría dar un giro a investigación

Ciudad de México.-El caso de la enfermera Francia López quien fue agredida supuestamente con la justificación de " les trajo el virus hasta la puerta de su casa. Hecho que fue reportado la mañana del pasado 17 de abril.

Los familiares de la pareja acusados como responsables de agredir a una enfermera en Gustavo A. Madero, afirmaron que Francia fue quien provocó a Anthuan y Sandra N al estacionarse por más de hora y media frente al portón de su casa.

Ahora el caso de Francia se esclarece, por un video que fue proporcionado a Imagen Noticias, y transmitido por su canal de noticias, en el que muestra que la enfermera estuvo estacionada por hora y media frente al domicilio.

"El pleito fue porque ella estaciona siempre su carro ahí en la puerta, le fueron a decir tres veces, tres veces y se tardó dos horas, dos horas en ir a quitarlo y echando groserías", Javier Hernández, papá de la detenida.

La familia aseguró que no es la primera vez que Francia estacionaba su auto frente a su domicilio, sin embargo, hay dos versiones del momento de la agresión.

Se ve como me está aventando el carro y me sigue ofendiendo, o sea va manejando y hasta que se baja, y la esposa es cuando le hace segunda y me empiezan a afectar", aseguró la enfermera Francia a Imagen Noticias. En ese trance de que yo voy caminando, yo me encuentro a una amiguita ahí de la clínica donde fui a que me sacaran sangre y le digo amiga, ayúdame porque me quieren pegar. Entonces ahí fue cuando alguien más quiso quitármelo de encima y ya nadie pudo", agregó Francia.