Cerco a las finanzas de los cárteles en México, el nuevo combate contra el narco

México.- La estrategia contra el narcotráfico hoy en el nuevo Gobierno, denominado Cuarta Transformación, para el reconocido sociólogo y catedrático Tomás Guevara, va encaminada a deshabitar financieramente a los grupos delictivos, y no con la fuerza bruta, como lo hacían las anteriores Administraciones, donde los delincuentes estaban esperando la confrontación bélica.

En este sentido, indicó a EL DEBATE que ante estos grupos, la estrategia que ha desarrollado el Gobierno federal ha sido perseguirlos por la ruta de las finanzas o el congelamiento de las cuentas de abogados, de gente que está relacionada con ellos.

“Entonces, financieramente están siendo cercados y, en términos legales, está ofreciendo opciones que antes no tenían. El estado ha mantenido una apertura de diálogo, de institución y de no resolver por la vía bélica”, consideró el catedrático.

Los cambios y las rutas

El especialista piensa que ahora los problemas sociales los están atendiendo de manera diferente. Entre esos problemas está el de grupos de narcotráfico.

Señala que esta estrategia es en dos francos: uno de ellos es la de generar condiciones que disminuya la causa por la que la gente opta por integrarse a grupos del crimen organizado, generar más condiciones de desarrollo, de técnicas que tengan necesariamente para subsistir y de no dedicarse al narcotráfico; el otro franco dice que es el no dar una respuesta militar, no crear una guerra, no confrontar bélicamente a estos grupos, convencerlos de que hay otras rutas, otras formas de salir adelante, otras formas de que resuelvan su situación.

Por otra parte, compara que si se ven los datos del 2019 y lo que va del 2020 en términos de enfrentamientos de las Fuerzas Armadas de México con los grupos armados, no hay punto de comparación del 2018 para atrás, reiterando que ahora las confrontaciones son entre ellos mismo, entre los grupos y que esto ha cambiado totalmente el panorama de estos grupos.

Guevara asegura que esta ruta que ha escogido la federación es novedosa, innovadora y que en un par de años se puede resolver el problema de tráfico de drogas en el país de manera mucho más posible, evitando el enfrentamiento bélico.

No hay pérdida de poder

Respecto a si el Gobierno federal tiene acuerdos con miembros de la delincuencia organizada, el sociólogo menciona que no cree que haya un acuerdo como tal, pues los conflictos entre el recién detenido, el llamado Marro, del cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, es un ejemplo de que estos grupos piensan que esta nueva política es una forma de debilitamiento del Gobierno federal.

En este sentido, profundiza que lo que sí les perjudica a estos grupos es que la autoridad les trastoque sus finanzas, eso sí los deteriora; añadiendo que estos grupos del crimen organizado están perfectamente bien localizados, y que ahora hay una reorganización, estableciendo en qué ciudades de México están y que el resto del país está como espectador esperando que este aislamiento los lleve al empobrecimiento paulatino, hasta llegar a su detención, sin el uso de la violencia.

Reiteró que la federación no tiene un acuerdo con la delincuencia organizada, que más bien hay un pronunciamiento de tenderles la mano y que esto no es sentarse a negociar.

Caso Tepuche

Por otra parte, en relación a la reciente visita que realizó a Culiacán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde hizo mención en su discurso que en la capital ya no iba a haber violencia y sobre el cese a los enfrentamientos armados en la sindicatura de Tepuche y comunidades aledañas, tampoco cree que el Gobierno federal haya pactado con estos grupos que se disputan esa zona para darle fin a los continuos enfrentamientos que se originaban ahí, enfatizando que es absurdo que todo el asunto del narcotráfico solamente puede resolverse a balazos o matando gente.

Recordó que hace ocho o 10 años la gente salía a la calle a defender al Chapo de su detención, “ahora un proceso de estos es muy difícil que vuelva a repetirse”, finalizó.

El culiacanazo

Tomás Guevara terminó precisando que el haberse evitado la detención de Ovidio Guzmán, el haberse dejado que se retiraran los presuntos delincuentes armados y echarse para atrás el operativo, fue un triunfo del diálogo.