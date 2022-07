Cero impunidad por caída de la L12 del Metro CDMX promete Godoy previo a audiencia penal

Un día antes de que el juez de control determine si vincula o no a proceso a 8 exfuncionarios por el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX, Ernestina Godoy reiteró que el derrumbe ocurrió por problemas en diseño y construcción, a la vez que destacó los acuerdos con las empresas.

A través de un comunicado la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró este lunes que no quedará impune la caída de un tramo elevado de la L12 del Metro CDMX, que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados, recalcando que las acusaciones de la institución contra 10 exfuncionarios capitalinos estás basadas en evidencia científica.

“Han sido imputados algunos servidores públicos, de acuerdo a nuestros dictámenes, muy fuertes que tenemos; es un problema que tuvo que ver con el diseño y tuvo que ver con la construcción y en ese sentido, no quedarán impunes, los servidores públicos que tuvieron que ver”, subrayó Godoy.

Mientras que este es el segundo mensaje de la Fiscalía CDMX en una semana resaltando los dictámenes y peritajes realizados por la institución, tras el mensaje de Ulises Lara, vocero de la institución, el viernes, y ante el hecho de que 25 de agosto las víctimas podrán presentar ante el juez pruebas y argumentos que acrediten la necesidad de citar a comparecer a Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) al momento de la caída.

Y es que mientras el dictamen de DNV, contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como otros de los solicitados por la FGJCDMX consideran un factor la falta de revisión y mantenimiento a la L12, durante la gestión de Serranía, la Fiscalía CDMX ha negado en reiteradas ocasiones la supuesta culpabilidad de la exdirectora, así como que el mantenimiento haya influido en el colapso del 3 de mayo.

Asimismo, tras afirmar que el Agente del Ministerio Público ofreció al juez datos de prueba sólidos, tras 9 meses de atrasos en el proceso judicial, Ernestina Godoy resaltó la aplicación de la figura de la Justicia Restaurativa en este caso, aplicada únicamente a las empresas constructoras, sobre quienes afirmó que “han apoyado, como era obligación, en la indemnización de las víctimas, tanto de las personas que fallecieron como de quienes resultaron lesionados, y eso se ha hecho respetando los estándares internacionales para casos como éste”.

Situación que también ha sido motivo de queja, sobre todo por parte de Enrique Horcasitas, exdirector de Proyecto Metro, quien ha denunciado no solo que no lo incluyeron en la figura de justicia restaurativa, sino que también le negaron el acceso al acuerdo firmado entre las empresas, la Fiscalía CDMX y las víctimas, que no incluyó a ninguna de las personas físicas involucradas.

En tanto que este martes se reanudará la audiencia inicial y será cuando el juez dicte o no la vinculación a proceso de 8 de los 10 imputados, mientras que la decisión, sobre los otros dos, se dará el 17 de agosto, luego de que uno justificó su ausencia en el juzgado por un contagio de Covid-19, y el otro por cambio de abogado.