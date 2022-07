Cinco lugares imperdibles para comer tortas gigantes en la CDMX

Quien no se comió de niño una torta durante el recreo, no tuvo infancia, pues no cabe duda que ha sido uno de los alimentos más presentes en la gastronomía mexicana, sólo por detrás de los tacos.

No importa si es de salchicha, de huevito con frijol, ahogada, una simple embarrada de mayonesa en el bolillo con una rebanda de jamón o la tradicional guajolota que amamos lo chilangos, todo sabe mejor dentro de un bolillo.

Sin embargo, hay quienes llevan las tortas a un nivel extremo y no sólo deciden desafiar el estómago de aquellos de buen comer, sino también a la propia lógica con sus monumentales tamaños.

Aquí te presentamos los cinco lugares imperdibles para comer tortas gigantes en la Ciudad de México.

El Recreo

Uno de los más populares no sólo de la capital, sino también del país, son las tortas de El Recreo, gracias a la inmensa creación de Verónica García que las prepara con 13 ingredientes y llega a tener un peso de 6 kilos, suficiente para más de 3 personas.

Pero para las familias numerosas o aquellos valientes, está la monumental torta de 30 kilos que mide 1 metro de largo y podría alcanzar para aproximadamente 50 personas.

Ubicación: Recreo 81, Iztacalco

Tortas Don Juan las Originales de la Villa

Tortas sencillas, pero llenadoras, con sólo tres ingredientes pero que sus 3 kilos de pesos serían suficientes para el desayuno, comida y hasta la cena,

Pero si eres un poco más exigente con la dieta, puedes probar la poderosa torta Cubana que lleva huevo con chorizo, milanesa, salchicha, jamón, quesos, paté, queso de puerco y piña.

Además cuentan con un reto y es que si consigues comerte la Cubana de 3 kilos en sólo media hora, te llevas un premio de 3 mil pesos en efectivo.

Ubicación: San Andrés de La Sierra 59, Maza, Cuauhtémoc

Tortas Súper Astro

Si eres un fanático de la Lucha Libre, este lugar está hecho para ti, no sólo porque fue fundado y además es atendido por la leyenda Súper Astro, sino también por sus especialidades.

Entre ellas la temida torta de 2 kg que lleva bistec, pollo, jamón, tocino, salchicha, queso, chorizo, huevo, jitomate, cebolla, aguacate, mayonesa y chiles.

Pero eso no es todo, porque si te la terminas en menos de 20 minutos, la cuenta será totalmente gratis, aunque pocos valientes han conseguido superar el reto.

Ubicación: Plaza San Juan local 7, Centro

Tortas Gigantes Sur 12

Con más de 40 años de historia, este establecimiento ofrece uno de los retos más complicados de superar para los amantes de la comida, pues deberás terminar con una torta de 30 cm de largo y 1 kg de peso, en sólo 10 minutos.

Pero si no te animas también puedes disfrutar de las clásicas tortas de milanesa con queso, pierna y aguacate, jamón, pastor, suadero, una Hawaiana, chorizo, entre muchas más con el sazón de la casa.

Ubicación: Sur 12 #277, Agricola Oriental, Venustiano Carranza

Aerotortas

Venir a las Aerotortas y no probar su tradicional torta de costilla asada o pierna de puerco horneada, es como si no hubieras ido.

Aún así sus generosas tortas de 1 kg, serán más que suficientes para alivianar ese antojo de pan y carne que de vez en cuando nos invade a todos.

Ubicación: Procuraduría General de Justicia, Federal núm. 233, Federal