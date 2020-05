Clases en línea no son lo más óptimo, advierte especialista

México.- La falta de herramientas tecnológicas y conectividad a internet en muchos hogares, sobre todo en colonias vulnerables de la zona urbana y en localidades del medio rural, además de la falta de capacitación docente en nuevas tecnologías, está complicando la estrategia Escuela en Casa, puesta en marcha por la Secretaría de Educación Pública, lo que generará un desigual aprendizaje.

Lo anterior fue señalado por Prudenciano Moreno Moreno, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, quien adelanta la posibilidad de que una vez superada la fase de confinamiento obligado debido a la pandemia por COVID-19, se proponga una modificación al calendario escolar para ampliar las clases al periodo vacacional.

Las desventajas

Prudenciano Moreno, doctor en Economía con línea de investigación en formación docente, globalización y tecnología, afirma que esta estrategia educativa se enfrenta a tres desventajas que son clave para este proceso: falta de conectividad, falta de formación docente en nuevas tecnologías y la falta de interacción humana en la educación a distancia.

«Aproximadamente entre un 10 y un 35 por ciento de los alumnos de instituciones públicas no tiene acceso (a internet)».

El otro problema está en la formación de docentes, pues afirma que no se cuenta con programas de manejo de plataformas tecnológicas, y «es posible que un 50 por ciento del profesorado no esté en condiciones de manejar plataformas». Y el tercer problema —añade— es que la tecnología no proporciona un elemento de interacción humana que pueda dejar satisfechos a alumnos y profesores, porque es muy fría.

«La docencia no únicamente es transmisión de conocimientos, es también gestos, actitudes, cara a cara, polémica, debates...».

El especialista en pedagogía reconoce que ante la emergencia sanitaria y el confinamiento obligado no hay otra alternativa por el momento más que la educación en línea o a distancia; sin embargo, considera que este proceso será más perjudicial que benéfico para los alumnos.

La óptica de los maestros

El profesor Humberto Domínguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoce que este esquema pretende resarcir un poco el tiempo perdido por la ausencia de trabajo en las aulas, y lo considera una buena medida, con buenas intenciones, pero admite que hay una serie de dificultades: «Los maestros elaboran planes de trabajo para que los niños los desarrollen en compañía de sus padres, y para ello es necesario que todas las familias tengan las herramientas, pero en muchos de los casos no tienen internet, no tienen teléfonos, menos computadoras».

Admite que muchos alumnos disponen de computadora, sobre todo en la ciudad, familias de clase media para arriba, incluso de un nivel económico un poco más abajo, pero en muchas otras familias no hay esas herramientas, sobre todo en las colonias pobres y algunas comunidades rurales en donde ni señal de internet o telefónica hay.

Para el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas), José Carlos Aceves, la estrategia empleada de clases vía internet no es lo más idóneo para los estudiantes, pero en la pandemia es lo más necesario para evitar perder el ciclo escolar.

Detalló que son 7 mil trabajadores académicos, medio superior, superior y distintas áreas administrativas que han encontrado a través de las aplicaciones y el trabajo de la dirección de educación media superior y superior, las guías adecuadas para no poner en riesgo el ciclo escolar durante la pandemia. (Con información de Gabriela Castro)

Participación

Según la SEP, se han integrado 890 mil 537 figuras educativas al programa, en el marco de la pandemia de COVID-19 (docentes, directores y supervisores), de 1.2 millones de figuras educativas que hay en todo México, es decir el 74 por ciento.