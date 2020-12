Claudia Sheinbaum: Hospitales de CDMX están al 80% de su capacidad

Ciudad de México.- Durante este domingo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el porcentaje de hospitalizaciones se ubica en un 80% por pacientes Covid-19.

Este domingo, los capitalinos y personas que viven en el Área Metropolitana recibieron un mensaje de alerta SMS que indicaba que los hospitales de la Ciudad de México están al límite.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el mensaje, el gobierno de la Ciudad de México solicitó a la población regresar al "aislamiento total", esto luego de que la entidad, junto al Estado de México, volviera al semáforo epidemiologico rojo.

En videoconferencia de prensa, la mandataria, Claudia Sheinbaum dijo que el porcentaje de hospitalizaciones se ubica en un 80% y que el día de hoy se encuentran 681 camas disponibles en todas las instituciones y 365 de terapia intensiva, esto quiere decir que solo queda el 22.2% de disponibilidad.

La Doctora Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población para no salir de casa si no es necesario, así como no hacer fiestas y evitar la propagación del virus.

Cabe señalar que la conferencia de prensa virtual, fue realizada desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México; Claudia Sheinbaum se encontraba en compañía de Oliva López Arellano, Secretaria de Salud (SSa) capitalina.

Claudida Sheinbaum explicó que se encuentra en el C5 con el fin de apoyar en la atención de la emergencia sanitaria, además de que varias instituciones de salud se encuentran ayudando para fortalecer las atenciones por ambulancias.

"Desde el @C5_CDMX, seguimos fortaleciendo la capacidad hospitalaria, las llamadas de emergencia, aumentando las ambulancias y todo lo que se requiere para que no falte atención médica en la Ciudad. Trabajamos todos los días para que no falte una sola cama de hospital."

Compartió la jefa de gobierno desde Twitter.

Explicó Claudia Sheinbaum que el Gobierno de CDMX envía los mensajes con el fin de alertar a la ciudadanía y agradeció el apoyo de los institutos del IMSS, ISSSTE y el Insabi; además de la ayuda de la Sedena y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Claudia Sheinbaum detalló que hay suficientes paramédicos en la Ciudad de México y compartió los números telefónicos de Locatel (55 5658 1111) y del 911 para atender los llamados por Covid-19 por parte de la ciudadanía.

Como todos los días, la mandataria exhortó a la población a tomar las medidas sanitarias para reducir el número de contagios que son los siguientes:

#QuédateEnCasa NO fiestas ni posadas Si sales: cubrebocas y #SanaDistancia 1 sola persona hace las compras Si eres positivo, aíslate y llama a @locatel_mx

De acuerdo con el resumen de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, se tienen registrados 287 mil 682 casos confirmados acumulados; 36 mil 574 confirmados activos y 19 mil 926 defunciones.