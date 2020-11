Claudia Sheinbaum dice que no habrá toque de queda en Ciudad de México

Ciudad de México.- La Ciudad de México ha tenido una alza de casos de coronavirus, por lo que está a un paso de pasar a semáforo rojo, tras esto se empezó a rumorar que la capital mexiquense aplicaría toque de queda y multas, situación que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aclaró.

Claudia Sheinbaum, informó por medio de su cuenta de twitter que no se aplicará toque de queda en la Ciudad de México aunque los casos de covid sigan en aumento además que no se multará a las personas que no porten cubre boca y reiteró su confianza en la ciudadanía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En la Ciudad no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubre bocas. Tomamos medidas que orienten a cortar contagios. Pruebas, trabajo territorial, orientaciones preventivas, horarios, medidas para desincentivar grandes fiestas. Creemos en la participación ciudadana.", dijo Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que se aplicara ley seca en la Ciudad de México a partir del día de hoy hasta las 23:59 horas del domingo 22, este fin de semana serán las alcaldías Miguel Hidalgo, Venustiano Carraza, Cuajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Cuauhtémoc.