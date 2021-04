Claudia Sheinbaum: en CDMX, es fundamental uso de cubrebocas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que aunque no hay señales de una tecrera ola de contagios por Covid-19, en la capital del país es fundamental el uso de cubrebocas.

En un mensaje a través de redes sociales, la mandataria capitalina, propuesta como una de las mejores alcaldes del mundo, destacó que la Ciudad de México sigue en semáforo naranja, muy cerca del amarillo.

Señaló que aun cuando se ha vacunado, en su primera dosis a casi la totalidad de las personas de 60 años y más de la capital del país, y al 30 por ciento en su segunda dosis, deben mantenerse los cuidados sanitarios.

Sheinbaum, invitada por Joe Biden, presidente de Eatdos Unidos a su foro sobre cambio climático, destacó que el uso del cubrebocas sigue siendo fundamental para la protección de las personas en la Ciudad de México, además de la sana distancia y el lavado de manos.

La jefa de Gobierno insistió en su llamad a la ciudadanía en que si tienen síntomas o han estado cerca de alguien que es positivo a Covid-19, deberán acudir a uno de los quioscos para hacerse la prueba.

La mandataria capitaina, quien esta semana agradeció el premio de la UNESCO a la Ciudad de México por su resiliencia ante la pandemia, subrayó que el cubrebocas sigue siendo fundamental.

Ayer, durante su conferencia de prensa, Sheinbaum resaltó que hasta ahora no se ve que la Ciudad de México vaya hacia una tercera ola de Covid-19.

"No tenemos ningún elemento, salvo, a excepción quizá de un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digan que vamos hacia una tercera ola", expresó la jefa de Gobierno.

"Esto no quiere decir que no pueda ocurrir –hasta el momento–, vamos a esperar todavía esta semana que todavía podemos tener impactos particularmente de Semana Santa, pero lo más, más importante, es pedirles a las personas mayores que asistan a su vacunación".

Medidas preventivas contra Covid-19

Sheinbaum destacó que es importante seguir con las medidas preventivas, y no porque se hayan abierto actividades económicas deben relajarse.

"Todo lo contrario, es fundamental el uso del cubrebocas, fundamental, no podemos evitar –hasta que no termine la pandemia o no realmente disminuya de manera muy importante– el uso de cubrebocas, es fundamental el uso de cubrebocas", declaró Sheinbaum.

La mandataria capitalina llamó además a evitar grandes fiestas y reuniones, ahora que se acercan el Día del Niño y el Día de las Madres.

"No podemos todavía –aun cuando ya muchos adultos se han vacunado– es muy importante que, pues sigamos guardando estas medidas preventivas, eso es lo más importante para evitar que aumenten los contagios".