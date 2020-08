¿Claudia Sheinbaum en riesgo de contagio por Covid?, se aisla tras positivo del secretario de gobierno de la CDMX

Ciudad de México.- Esta mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que permanecerá en aislamiento luego de que el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real Y Aguilera, diera positivo a Covid-19.

Explicó la mandataria que al haber tenido contacto con el funcionario, se aislará de forma estricta hasta que se someta a una prueba de Covid-19 y se descarte cualquier contagio.

Cabe señalar que la Sheinbaum, realizó una conferencia informativa poco después de que se confirmara el contagio de uno de los miembros de su ganinete. Por esta razón, a pesar de que se realizara a santa distancia, todos los asistentes fueron alertados.

De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia", escribió en Twitter.

Por su parte, El Secretario de Gobierno, José Alonso Suárez, explicó que a pesar de estar contagiado, se siente bien y ha tomado todas las medidas sanitarias para el bien de su salud. Asimismo, dejó claro que alertó a todas las personas con las que tuvo contacto para que tomen sus precauciones.

Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa", dijo.