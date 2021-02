Claudia Sheinbaum encabeza adhesión al Acuerdo por la Democracia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dirigió la conferencia de prensa en la que, junto a seis gobernadores, anunció la adhesión al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria leyó el documento donde, junto a los seis gobernadores, confirmó el compromiso para asegurar la de mocracia en las elecciones de 2021.

"Los gobernadores y Jefa de Gobierno firmantes, hacemos patente y pública nuestra adhesión al llamado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar totalmente y por convicción el Acuerdo por la democracia y su efectiva ejecución para establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable".

Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, gobernador de Puebla y Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, estuvieron presentes en la conferencia de prensa, al igual que Adán Auguto López Hernández, gobernador de Tabasco, quien los acompañó de forma virtual.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos y Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, también firmaron el documento, sin embargon no pudieron asistir al evento por atender temas de su agenda estatal, de acuerdo con la doctora.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", dice el documento.

Cumplimiento en CDMX

En cuanto a las acciones particulares en la Ciudad de México, Sheinbaum dijo que se ha invitado a los alcaldes a realizar acciones que, aunque no son obligatorias, ayudarían a asegurar los objetivos buscados.

"Hemos pedido particularmente a los alcaldes, aun cuando pueden no hacerlo, que en el proceso que inicien los procesos electorales se separen del cargo para evitar cualquir utilizacion de recursos publicos en capañas electorales, iclusive con su propia presecia.