Claudia Sheinbaum lamenta muerte del monero Antonio Helguera

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la muerte del caricaturista Antonio Helguera.

El "monero", como se autodescribía Helguera, falleció la noche del viernes a consecuencia de un infarto, por lo que la mandataria capitalina compartió el impacto de la noticia.

"Querido querido Antonio Helguera nos duele tu partida", compartió Sheinbaum pardo en su cuenta de Twitter, quien también deseo un hasta siempre al caricaturista reconocido por sus creaciones en temas de política nacional e internacional.

Brillante, divertido, asertivo, crítico y siempre comprometido fueran los adjetivos y cualidades con los que la doctora despidió a Helguera.

En su publicación, Sheinbaum también envió sus condolencias a la familia, así como "a tod@s en La Jornada", medio donde Helguera hizo gran parte de su carrera como dibujante desde la crítica y el sentido del humor.

Condolencias de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también externó su pésame ante lo que consideró "una pérdida irreparable"

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", publicó AMLO.